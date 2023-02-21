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本土今年第二例漢他個案 5旬男常撿鼠屍、排泄物染疫

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
疾管署公布今年第二例漢他病毒個案，為北部50多歲男性，常接觸鼠屍或老鼠排泄物而感染。圖／聯合報系資料照片
疾管署公布今年第二例漢他病毒個案，為北部50多歲男性，常接觸鼠屍或老鼠排泄物而感染。圖／聯合報系資料照片

疾管署公布今年第二例漢他病毒個案，為北部50多歲男性，因本身在飼料倉庫工作，常接觸鼠屍或老鼠排泄物而感染。疾管署發言人羅一鈞表示，漢他病毒目前都是零星發生，無較大的疫情，上一例個案為飼養小鼠業者，因此提醒若因工作等常會接觸到老鼠的民眾，需要特別注意。

疾管署防疫醫師林詠青表示，個案近期無旅遊史，活動地以工作地和住家周邊為主。於今年1月30日陸續出現發燒、頭痛等症狀，當日就醫後返家，因症狀惡化，2月3日於家中再次昏倒，送至急診並收治住院，經通報檢驗確診，所幸目前已出院；相關接觸者無疑似症狀。

林詠青表示，由於男子在飼料倉庫工作，常會接觸到鼠屍或老鼠排泄物，是目前懷疑的最大感染源。由於漢他病毒是人畜共通傳染病，傳染途徑為吸入或接觸老鼠的分泌物或排泄物，因此動物防疫人員、務農者或是清潔人員都可能接觸，因此呼籲在處理相關排泄物時，一定要佩戴口罩、手套並已稀釋過的漂白水進行清掃工作；且使用過的物品務必密封，避免老鼠入侵。

依據歷年統計資料顯示，國內自2011年以來累計42例，其中1例為自印尼境外移入個案，各月均有發病病例，且各年齡皆有風險，請民眾提高警覺。

疾病管制署呼籲，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」是預防漢他病毒最有效的方法，民眾平時應留意環境中老鼠可能入侵的路徑，家中廚餘或動物飼料應妥善處理，並做好環境清理，尤其是倉庫、儲藏室等老鼠容易躲藏的空間；如發現鼠類排泄物，應先佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以100cc市售漂白水加上1公升清水的稀釋漂白水，潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理。

疾管署防疫醫師林詠青（右）表示，由於男子在飼料倉庫工作，常會接觸到鼠屍或老鼠排泄物，是目前懷疑的最大感染源。記者楊雅棠／攝影
疾管署防疫醫師林詠青（右）表示，由於男子在飼料倉庫工作，常會接觸到鼠屍或老鼠排泄物，是目前懷疑的最大感染源。記者楊雅棠／攝影

老鼠 漢他病毒 飼料 傳染病 羅一鈞

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