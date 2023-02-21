今年首例猴痘個案 30多歲男遊歐洲有社交接觸史

國內又出現境外移入的猴痘確定病例，為北部30多歲本國籍男性，有歐洲多國旅遊史，返國後出現水泡、皮疹、喉嚨痛、關節痛及全身痠痛等症狀，經採檢確診猴痘，並研判於奧地利感染；目前疫調匡列相關接觸者39人，需自我健康監測21天。疾管署發言人羅一鈞表示，這是今年首例個案，去年至今已累計5例個案。

疾管署防疫醫師林詠青表示，這名個案今年1至2月間有歐洲多國旅遊史，於2月上旬因身體陸續出現水泡、皮疹、喉嚨痛、關節痛及全身痠痛等症狀，經醫師評估後採檢通報，2月15日確診陽性。

個案經過治療後，皮疹已經大幅改善，部分已結痂脫落，但因猴痘病例需等所有結痂脫落才能解除隔離，現階段還在醫院隔離治療中。

羅一鈞表示，猴痘潛伏期約21天、三個禮拜。這名個案有多國旅遊史，最後依據潛伏期研判是在奧地利感染；且個案在奧地利有社交方面接觸，加上病毒定序為流行於中西歐的西非株B.1.3，符合原先的判斷。

目前匡列接觸者39人，包含1名朋友、12名職場接觸者，其餘為26名為就醫接觸的醫護人員；皆評估為中低風險，無須預防接種，雖然其中一人出現相關症狀，為就醫接觸者，但經採檢陰性，已排除感染。

疫情中心主任郭宏偉表示，這波猴痘疫情自去年5月中於英國爆發以來，全球累計至少109國報告逾8.6萬例確診，國內於去年6月23日公告列為第2類法定傳染病，至今已累計通報疑似病例45例，5例確診為境外移入，分別來自德國1例、美國3例、1例奧地利，其餘40例均排除。

世界衛生組織（WHO）去年7月23日宣布將猴痘疫情列為「國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC）」，目前仍維持相同的警戒等級。目前全球疫情風險仍為「中」，亞太地區則為「低」。

羅一鈞表示，雖然國際猴痘疫情下降，但鄰近的日本有增加的報告，因此接下來因應二二八連假旅遊人潮增多，將在機場等以跑馬燈等方式加強宣導防範。