大型車廣播「倒車中」屬違規 交通部改口：進一步研究

不少大型車輛為提醒用路人注意，轉彎及倒車會安裝大聲公廣播「倒車中請注意」、「車輛右轉彎」等。公路總局日前在臉書宣導，不得自行加裝大聲公，引發爭議。交通部路政司今表示，交通部會在可提醒用路人注意、符合噪音管制規定下，會同車輛專業機構及公路總局邀集相關車輛、客貨運業者公會進一步研究。

路政司指出，現行大型車輛依規定應裝設轉彎及倒車警報裝置，透過國際間相同使用的間歇式聲響可跨語言隔閡，以提醒用路人注意車輛行車動態。近期外界反映大型車輛可否安裝語音式的轉彎及倒車警報裝置議題相關意見，將會同車輛專業機構及公路總局邀集相關車輛、客貨運業者公會進一步研究。

路政司表示，路口附近本為交通繁忙且極易發生車禍事區域，大型車輛使用蜂鳴器提醒其他駕駛人及行人注意其轉彎及倒車動態，對於提升行車安全、降低事故率顯有助益，因此國內要求大型車輛（M3類大客車、N3類大貨車、O3、O4類拖車）應裝設轉彎及倒車警報裝置，聲響應為間歇式，間歇頻率同方向燈。

另外，2021年間有再調整降低音量上限值且允許設置暫停功能，駕駛人可於不妨礙行車安全情況下，依照其行駛時間及路線自行判斷是否暫時關閉轉彎警報裝置，以降低對民眾影響。

路政司也說，針對在國際通用間歇式警告聲響之外，語音式的廣播警示有效性，及在各種都市可能背景噪音下，如何保持語音警示明確清楚等課題，會參考社會外界意見，會同財團法人車輛安全審驗中心及公路總局邀集相關車輛、客貨運業者公進一步研究。