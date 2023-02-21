快訊

明氣溫短暫回升！強冷空氣再擾228連假 低溫恐跌破10度

「日本66％高端外籍人才來自大陸」上熱搜 陸網：該反思了

花500元中大樂透3.31億！台彩總經理曝：得主是20多歲高帥陽光男

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大型車廣播「倒車中」屬違規 交通部改口：進一步研究

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
公路總局宣導大型車不可以安裝大聲公引發爭議。圖／取自公路總局臉書「公路總局：公路人」
公路總局宣導大型車不可以安裝大聲公引發爭議。圖／取自公路總局臉書「公路總局：公路人」

不少大型車輛為提醒用路人注意，轉彎及倒車會安裝大聲公廣播「倒車中請注意」、「車輛右轉彎」等。公路總局日前在臉書宣導，不得自行加裝大聲公，引發爭議。交通部路政司今表示，交通部會在可提醒用路人注意、符合噪音管制規定下，會同車輛專業機構及公路總局邀集相關車輛、客貨運業者公會進一步研究。

路政司指出，現行大型車輛依規定應裝設轉彎及倒車警報裝置，透過國際間相同使用的間歇式聲響可跨語言隔閡，以提醒用路人注意車輛行車動態。近期外界反映大型車輛可否安裝語音式的轉彎及倒車警報裝置議題相關意見，將會同車輛專業機構及公路總局邀集相關車輛、客貨運業者公會進一步研究。

路政司表示，路口附近本為交通繁忙且極易發生車禍事區域，大型車輛使用蜂鳴器提醒其他駕駛人及行人注意其轉彎及倒車動態，對於提升行車安全、降低事故率顯有助益，因此國內要求大型車輛（M3類大客車、N3類大貨車、O3、O4類拖車）應裝設轉彎及倒車警報裝置，聲響應為間歇式，間歇頻率同方向燈。

另外，2021年間有再調整降低音量上限值且允許設置暫停功能，駕駛人可於不妨礙行車安全情況下，依照其行駛時間及路線自行判斷是否暫時關閉轉彎警報裝置，以降低對民眾影響。

路政司也說，針對在國際通用間歇式警告聲響之外，語音式的廣播警示有效性，及在各種都市可能背景噪音下，如何保持語音警示明確清楚等課題，會參考社會外界意見，會同財團法人車輛安全審驗中心及公路總局邀集相關車輛、客貨運業者公進一步研究。

語音 噪音 交通部

延伸閱讀

車牌「CCC」、「LGY」開頭不好嗎？交通部3月開放民眾票選決定去留！

228連假 公路總局公布雲嘉南地區易壅塞路段替代路線

228連續假期中橫便道開放增為5個時段 方便大梨山民眾返鄉

影／台中清水警去年通報240輛噪音改裝車 影片提醒人人都能檢舉

相關新聞

明氣溫短暫回升！強冷空氣再擾228連假 低溫恐跌破10度

冷氣團持續影響，中央氣象局指出，今晚至明晨新北、新竹、苗栗及金門地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生，請注意。明起兩天氣...

北榮爆防疫獎金分配不公 院長陳威明895字公開信曝光

台北榮總防疫獎金遭爆分配不公。據《菱傳媒》報導，北榮獎金發放過程黑箱作業，部分實際在第一線抗疫住院醫師沒領到，反倒是從事文書作業的行政人員領到獎金高達12萬元。爆料者表示，北榮把國家級防疫獎金拿來私相授受，排除異己，酬庸自己人。對此，北榮院長陳威明表示，對此報導深感遺憾和難過，獎金會重新分配，不會有任何同仁的權益受損，「您的汗水絕對不會白流！」

除濕機除到幾%剛好？最佳濕度曝光 設錯「只是浪費電而已」

台灣潮濕多雨，很多人會添購除濕機，降低家中的濕度，避免物品發霉。但濕度並非越低越好，太乾反而會導致身體不適，那麼，究竟要除到多少才最舒適呢？ 一名PTT網友在「Gossiping」看板發問，他表

放寬罕病SMA健保藥物給付 首年治療省千萬約200人受惠

脊髓性肌肉萎縮症(簡稱SMA)為罕見遺傳性神經肌肉疾病，全國約400多位患者，但日前發生成人患者無法獲健保給付藥物，而赴...

今天你剩蛋快樂嗎？針對「蛋蛋危機」郭台銘發聲了

鴻海（2317）創辦人郭台銘今（21）日在臉書貼文表示，今天你「剩蛋快樂」嗎？一連幾天，全台各地不僅鬧蛋荒，連蛋價也追平...

冷氣團發威！新北等4縣市低溫特報 228連假還會再更冷

受到大陸冷氣團影響，今天各地天氣明顯偏冷，北部、東北部僅14至16度，中南部則是14、15度，明後兩天隨著冷氣團減弱，各...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦