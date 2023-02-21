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228連假 國5單日平均車流上看7萬輛次、蘇花改2萬輛次

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
228連假，預估國5北上及南下的單日平均車流量，上看7萬多輛次，用路人出門前要先查一下路況。圖／本報資料照
228連假，預估國5北上及南下的單日平均車流量，上看7萬多輛次，用路人出門前要先查一下路況。圖／本報資料照

面對即將來臨的228連假，預估國5北上及南下的單日平均車流量上看7萬輛次，蘇花改單日平均車流量約2萬輛次。宜蘭縣政府鼓勵民眾返鄉或出遊多搭乘大眾運輸工具，縣政府也開放14所學校、提供377個停車位，方便民眾停車。

縣政府交通處及警察局今天在縣務會議報告228連續假期交通疏運措施，4天連假中，前兩天是南下車潮、後兩天是北上車潮。

依照以往228連假經驗，國5壅塞時段：25日南下集中在上午8時到晚上7時，26日集中在南下清晨5時到傍晚5時，北上下午1時到晚上10時；27日南下上午8時至下午1時，北上上午9時至晚10時；28日北上上午7時至晚上9時。

蘇花改可能壅塞時段：25日南下清晨5時到9時，26日北上下午3時到6時，27日北上上午10時到晚上11時，28日北上上午11時到傍晚5時。

針對國五的車流管制計畫，27日與28日下午2時到晚上9時，北上路段實施高乘載管制；25日凌晨零時至中午12時、26日清晨5時到中午12時，石碇坪林南向路口匝道封閉。

針對蘇花改部分，只要台9線的行駛時間大於台2線超過10分鐘，疏導車流走替代路線，從國5蘇澳端經台2線，銜接蘇花改蘇澳端，同時在4天連假期間的部分時段，禁止21噸以上的大貨車行駛蘇花路廊，維持交通順暢

縣政府鼓勵民眾多利用大眾運輸工具，市區公車紅線與綠線尖峰時段每30分鐘一班車，離峰時段每40至60分鐘一班車，使用電子票證搭乘公共運輸有轉乘優惠，市區客運最高可減免一段票價。

蘇花改 車潮 高乘載管制 連續假期

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