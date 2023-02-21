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避免開戰後缺藥可用 黃金舜：部分藥品應列國防必需品

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
黃金舜表示，政府應該趕緊召集各科醫師專家、藥廠開會商議，將各科「必不可缺」的藥品列出，避免戰爭爆發後無台灣措手不及。記者季相儒／攝影
黃金舜表示，政府應該趕緊召集各科醫師專家、藥廠開會商議，將各科「必不可缺」的藥品列出，避免戰爭爆發後無台灣措手不及。記者季相儒／攝影

國內缺藥潮持續蔓延，國內軟便劑「氧化鎂」、慢性腎臟病藥品「福流（Forflow）」、「循妥斯（Pentop）」、呼吸道用藥都出現在缺貨名單上。專家建議，政府應召集各科專家醫師、藥廠進行商議，列出「國防必需藥品」，避免未來原料藥市場缺貨，台灣措手不及。

全球邊境解封，防疫政策也不斷鬆綁，台灣昨起也解除室內口罩禁令，各國如今都處於「免疫負債」的情況，呼吸道疾病開始大量傳播，相關用藥「Amoxicillin」與「Clavulanate」的複方抗生素供不應求。

藥師沈采穎也說，「福流（Forflow）」、「循妥斯（Pentop）」慢性腎臟病藥品，主要用途為維持腎臟功能，目前於藥局端呈現缺藥，許多患者拿著醫師處方箋到藥局領藥「卻是無藥可領」。

全國藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，食藥署雖開會希望調查「Amoxicillin」與「Clavulanate」的藥品供給情形，但據目前了解，是全球病患增加造成原廠端缺貨；而台灣方面，醫師仍持續在開相關藥品處方箋，藥局端無法提供替代用藥給民眾。

黃金舜建議，末端的基層診所、藥局目前確實無藥可供給民眾，若要解目前的窘境，應由醫院撥出「Amoxicillin」與「Clavulanate」的庫存，提供給基層診所、藥局，讓民眾有藥可領，希望各大醫院可以從庫存中盤點是否有可支應的存量。

黃金舜也說，缺藥潮至今未退，政府應該趕緊召集各科醫師專家、藥廠開會商議，將各科「必不可缺」的藥品列成清單，並訂為「國防必須藥品」，力保這些藥不論如何都不能缺乏，避免萬一兩岸日後真的開戰了，國際原料藥市場更加吃緊，不僅各國缺藥，台灣也將措手不及。

醫師 庫存 抗生素

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