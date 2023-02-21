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除濕機除到幾%剛好？最佳濕度曝光 設錯「只是浪費電而已」

聯合新聞網／ 綜合報導
在多雨潮濕的台灣，除濕機幾乎是家家戶戶必備家電。 圖／Ingimage
在多雨潮濕的台灣，除濕機幾乎是家家戶戶必備家電。 圖／Ingimage

台灣潮濕多雨，很多人會添購除濕機，降低家中的濕度，避免物品發霉。但濕度並非越低越好，太乾反而會導致身體不適，那麼，究竟要除到多少才最舒適呢？

一名PTT網友在「Gossiping」看板發問，他表示自己剛購入除濕機，但完全不知道使用的理由，也不知道要除到幾%，維基百科上寫30%，但有人說太低，並疑惑「睡覺要不要開？除濕機只用來放塵蟎的嗎？還是有別的用途？」

他的提問引起網友熱烈回應，許多人提出自身體驗最舒適的濕度，「40-60，建議55」、「沒人在就開到40，有人在要60」、「40-50，不過看人，有些太乾鼻子會很難受」、「60左右，不需要太低」、「用鼻子呼吸看看，大概55最好」、「50-60%不會太乾，也不至於發霉」、「剛買開45發現眼睛不太舒服，改55」、「55吧，再低會容易靜電欸」、「從55往上調正到你舒服為止」。從推文可知多數人推薦的濕度為「50-60%」之間。

至於維基百科寫的30%，不少人提醒不但很難，也不適合，「台灣根本不可能除到50%以下，24小時開都無法」、「你要低於40，還要環境跟氣候幫忙」、「上次在飯店開30%直接睡不著，給你參考」、「還30%勒，待8個小時皮屑就滿天飛了」、「冬天天氣50%我就皮膚乾裂了，你說呢」。

另有人建議「房間裡最好另外準備一個比較可靠的溫濕度計」，因為除濕機的顯示不準，並強調即使關門開24小時，也很難降到40以下，「所以設定過低的目標只是在浪費電而已」。

除濕機 PTT

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