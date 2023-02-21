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境外汙染影響空品 台電安排火力電廠降載減排

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導

境外汙染來襲，部分地區受空污影響，台電表示，電力業雖非空汙主因，但為空品貢獻心力，依照短期空品動態及供電情況調整機組發電，提前進行降載減排，且冬季風力發電效果佳，可進一步擴大燃煤機組降載幅度，改善空氣品質

台電指出，自2月17日至2月20日，已安排台中、興達、協和及民營麥寮電廠等進行降載減排，總計降載36次、減發約4.7億度。今（21）日持續執行降載中，台中電廠3部機組停機、7部機組也降載發電；興達電廠2部燃煤機組停機，另2部發電出力僅約一半；協和電廠2部燃油機組發電出力僅約1/4。

台電進一步指出，目前電力調度皆以再生能源優先，當再生能源發電量增加時，燃煤與燃氣機組便可以減少發電，且冬季風力發電效果佳，尤其在離岸風場建置更多後，更能看出發電效果，近日風力發電常維持100萬瓩左右，為原本秋冬燃煤機組降載下，進一步替代燃煤發電，改善空氣品質。

台電表示，空汙來源眾多，成因也複雜，需要採取「多元治理」的觀點，才能真正有助於空品改善，絕非僅從減少電廠空汙排放就能解決問題，台電願善盡企業社會責任，以實際作為盡力兼顧穩定供電與環境保護。

台電 空污 空氣品質

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