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哪來「寵物營養師」？ 農委會：無國家寵物營養資格認證

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
近期，許多產品宣稱「寵物營養師」、「寵物膳食育師」推薦或研發，衍伸不少消費爭議，農委會表示，國內大專院校目前並無「寵物營養」相關科系，政府也沒有針對寵物營養開辦培訓課程或資格認證，現今坊間寵物膳食、營養相關證照皆由民間團體自行辦理。本報資料照片
近期，許多產品宣稱「寵物營養師」、「寵物膳食育師」推薦或研發，衍伸不少消費爭議，農委會表示，國內大專院校目前並無「寵物營養」相關科系，政府也沒有針對寵物營養開辦培訓課程或資格認證，現今坊間寵物膳食、營養相關證照皆由民間團體自行辦理。本報資料照片

寵物市場利益龐大，農委會推估，國內寵物商機去年有600億元，近期，許多產品宣稱「寵物營養師」、「寵物膳食育師」推薦或研發，衍伸不少消費爭議，農委會表示，國內大專院校目前並無「寵物營養」相關科系，政府也沒有針對寵物營養開辦培訓課程或資格認證，現今坊間寵物膳食、營養相關證照皆由民間團體自行辦理。

農委會表示，寵物食品已成為國際化熱門產業，不但有外國產品進口搶占國內市場，國內寵物食品業者也積極拓展外銷，且種類品項不斷推陳出新，反應眾多寵物的飼主需求，現行我國寵物食品皆須符合農委會訂定「病原微生物與有害健康物質種類及安全容許量標準」。

農委會說，每年定期抽檢黃麴毒素、T-2毒素、三聚氰胺、沙門氏菌、重金屬（鉛、鎘、汞、砷）等項目，以監控市售寵物食品衛生安全，111年度農委會於全國採樣抽驗市售犬貓食品共101件，檢測結果均符合安全容許標準，合格率為100 %。

農委會表示，正研擬動物保護法修正草案，並新增包括寵物食品「不得使用之物質」、「原料來源管理」及「營養標示內容應遵行事項」等有關寵物食品衛生安全授權規定，持續滾動檢討國內寵物食品衛生安全、品質管理、標示管理的要求及標準。

農委會說，將通盤檢視寵物相關產業從業人員的職能基準或專業程度，評估推動技術士技能檢定或專門職業及技術人員發展必要，輔導寵物產業導入合理規範；此外，國內業者也應提升其專業度及產品品質，打造兼顧動物福利、專業及創新的永續發展環境。

寵物 農委會

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