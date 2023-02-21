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缺蛋嚴重貴又難買引郭台銘批評 農委會：感謝關心建議

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
全台鬧蛋荒，鴻海創辦人郭台銘今天在臉書以「今天你『剩蛋快樂』嗎？」為題發文表示，人民需要的是解決問題的政府，而不是解釋問題的政府。圖：取自郭台銘臉書
全台鬧蛋荒，鴻海創辦人郭台銘今天在臉書以「今天你『剩蛋快樂』嗎？」為題發文表示，人民需要的是解決問題的政府，而不是解釋問題的政府。圖：取自郭台銘臉書

國內蛋荒持續嚴重，市場供不應求，北台灣賣場超市都不容易買到，甚至祭出限購令，民眾無言。鴻海創辦人郭台銘今天在臉書對民進黨政府開砲，他說，全台鬧蛋荒看不到盡頭，民進黨只做大內宣希望取得社會諒解，至今沒能找到有效的調控作為，他呼籲民進黨，人民需要的是解決問題的政府，而不是解釋問題的政府。

寒流一波波，加上禽流感疫情嚴峻，但雞大量換羽等影響，國內缺蛋狀況雪上加霜，13日起，雞蛋產地價格調漲2元，產地價每台斤42.5元、批發價每台斤52元，重返去年（2022）7月20日的歷史高點。

郭台銘今日在臉書問，「今天你『剩蛋快樂』嗎？」，他表示，一連幾天，全台各地不僅鬧蛋荒，連蛋價也追平歷史高點。這種沒有人能倖免的「蛋蛋危機」，在短時間內看不到盡頭。而根據農委會最新的資訊顯示，能夠緩解蛋荒的時間點，從2月底再次展延到3月中旬，可見目前政府尚未找到有效的調控作為。

郭台銘說，民進黨政府過去最常掛在嘴邊的四個字「超前部署」，不管針對季節性、市場性，或是禽流感等管控上，不僅沒有超前部署，反而處處顯露出在後苦苦追趕的窘境；甚至小老百姓鎮日面對空空如也的貨架，遇長官巡視時，竟然出現「蛋滿為患」的面子工程，整盒整盒的蛋整齊畫一、雄壯威武，與老百姓的日常，形成强烈的對比，多麼諷刺啊？

農委會表示，感謝董事長郭台銘關心台灣雞蛋產業及消費者權益的建議，農委會尊重雞蛋市場機制，同時也持續加強調度、穩定供蛋，以滿足消費者需求，同時全力協助農民加強養禽場轉型升級，提升生物安全及抗逆境能力。

農委會說，過去飼料成本歷經兩波上漲，一是COVID-19疫情導致的船運成本提高，另一是俄烏戰爭導致的玉米等穀物價格上漲，所以蛋雞的飼料成本每公斤由11.2元上漲到17.3元，漲幅約54.5%，這也是讓國內產地蛋價從每台斤23.5元上漲到42.5元的原因。

農委會表示，面對這波禽流感來勢洶洶，全球都面臨嚴峻挑戰，這次禽流感新病毒株H5N1是歷年來致死率最高，造成全球各地家禽產業和雞蛋產量受到重大影響，美國已經撲殺5700萬隻、日本撲殺1478隻雞，法國也撲殺了2000多萬隻，台灣約撲殺74萬隻。

農委會說， 各種疫病加上氣候因素，還是造成雞蛋產量減少，為滿足民眾需求，農委會持續努力加強調度以滿足消費者需求，禽舍改建轉型刻不容緩，農委會將盡快提出獎勵措施。

農委會 禽流感 雞蛋

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