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撥蝦殼、吃海鮮別輕忽！肝病患者慎防「海洋弧菌」害命

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
書田診所胃腸肝膽科主治醫師康本初提醒，肝病患者下廚、剝殼時，都要小心皮膚被魚鱗、蝦殼刺傷，以免海洋弧菌經傷口趁虛而入，造成嚴重感染，引起嚴重併發症，需要截肢甚至危及生命。圖／書田診所提供
書田診所胃腸肝膽科主治醫師康本初提醒，肝病患者下廚、剝殼時，都要小心皮膚被魚鱗、蝦殼刺傷，以免海洋弧菌經傷口趁虛而入，造成嚴重感染，引起嚴重併發症，需要截肢甚至危及生命。圖／書田診所提供

罹患慢性肝病者吃、接觸海鮮要注意！醫師提醒，肝病患者下廚、剝殼時，都要小心皮膚被魚鱗、蝦殼刺傷，以免海洋弧菌經過傷口趁虛而入，造成嚴重感染，恐引起嚴重併發症，需要截肢甚至危及生命。

書田診所胃腸肝膽科主治醫師康本初指出，海洋弧菌（又名創傷弧菌）是存在於鹽水中的細菌，一般感染海洋弧菌途徑，包括食用到被海洋弧菌汙染的食物，以及身上傷口接觸到遭海洋弧菌汙染的海水、被海洋生物刺傷等。

康本初提到，免疫力正常者感染海洋弧菌後，大多是輕微腹瀉、腸胃炎、嘔吐或局部傷口感染；但有慢性肝病者如肝硬化、慢性B型肝炎、C型肝炎、脂肪肝炎等，或是免疫力較差、長期使用類固醇、有糖尿病者等高風險族群，感染後可能引起嚴重併發症，甚至危及生命。

康本初解釋，慢性肝病患者因肝臟無法正常發揮作用，會影響體內的代謝、免疫等功能，一旦吃到被海洋弧菌汙染的食物，或是傷口接觸到帶有病菌的海水、魚蝦，海洋弧菌就可能直接進入血液中，造成全身性的影響。

康本初表示，一開始可能是發燒、傷口處腫痛，皮膚出現水泡，嚴重時有蜂窩性組織炎、肌肉組織壞死，甚至敗血性休克而有致命的危險，需要整形外科進行截肢，希望民眾應提前預防，不要等到感染後才警覺。

康本初提醒，肝病患者盡量避免生食海鮮，在下廚及剝殼時，都要小心皮膚被魚鱗、魚鰭、蝦殼、蟹殼刺傷，倘手有傷口，連食材浸泡的水、流出的汁液都要避開，謹慎一點可以戴上手套，以免海洋弧菌趁虛而入。也要定期追蹤治療，避免熬夜，維持生活作息正常，均衡飲食，盡量讓肝臟儘量維持正常功能，才能降低海洋弧菌的威脅。

肝病 B型肝炎 患者

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