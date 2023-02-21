九族櫻花滿開 228連假推「午後票」！賞花纜車全包

228連假即將到來，九族文化村櫻花祭富士櫻正盛開，企劃部經理黃瑞奇表示，櫻花祭表演節目將從每天原本7場、於連假增加到每天14場；並於下午2點半以後加售「午後票」、特價700元(原價900元)，所有票種皆送日月潭纜車來回搭乘。此外，另推出南投客運(台中出發)+九族自由行套票，優惠價990元。

今年228連假有4天，面對過往的228賞櫻風暴，九族文化村也提出紓解方案。黃瑞奇指出，台灣最大規模的賞櫻活動「九族櫻花祭」每年總會吸引數十萬的賞櫻人潮，隨著花況漸入佳境，目前平日一天可達五、六千的入園數，周末假日則有破萬人潮，遊客量暫無問題；但每年228連假正逢櫻花品種接力盛開的最高潮，也是粉紅富士櫻的盛開期，為應付每年爆量的遊客，今年將會啟動園區周邊的備用停車場，並協調南投客運台灣好行加開班次。

同時，園區也將和公部門配合，在必要時啟動大量遊客的疏運計畫，遊客可透過公路電子字幕和警廣等系統提早預告流量，並做必要的疏導，當入園數達到總量管制七成時就會提出預警，並在滿園時派員到重要分叉口舉牌作勸導和疏散。