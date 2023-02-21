不畏疫情逆勢成長 台南觀光旅館業住用率六都衝第一

台南市長黃偉哲（左）從台北市長蔣萬安手中，接棒2024台灣燈會主辦權。圖／台南市政府提供

交通部觀光局日前公布觀光旅館業最新統計資料，台南市觀光旅館業住用率61.05%，較前一年度大幅成長10.58%，不僅居六都之首，在全國也僅次於基隆市。台南即將迎接2024台灣燈會及台南400，觀光前景更是備受期待，對於即將到來的228連假及台灣國際蘭展，市府觀光旅遊局將加強稽查旅宿業，保護觀光市場秩序。

市長黃偉哲指出，台南市的觀光旅館業台南市是國內外極少數在疫情期間，仍能在觀光市場逆勢成長的城市，同時客房收入也逐漸恢復疫情前表現，持續穩定成長。一點一滴都仰賴全體旅宿業者密切配合市府政策及多項引客活動，才有這樣的成果。

觀光旅遊局代理局長林國華說，依據發展觀光條例，合法旅宿業分為觀光旅館業、旅館業及民宿3大類，其中觀光旅館業又可區分為國際觀光旅館業及一般觀光旅館業。交通部觀光局日前公告的觀光旅館業統計資料，台南市住用率表現開出紅盤，另旅館業及民宿的統計資料，待交通部觀光局彙整各縣市資料後，預計在3月左右公告，相信也會有亮眼成果。

林國華說，因應即將來臨228連續假期，以及2023台灣國際蘭展即將舉辦，觀光旅遊局已經加強稽查旅宿業，落實維護觀光市場秩序，也呼籲旅宿業秉持公平誠信原則確實保障消費者權益，提醒旅客務必先上交通部觀光局「台灣旅宿網」或市府「台南旅遊網」查詢合法旅館及民宿，選擇入住合法旅宿安全安心才有保障。

有鑑於大量旅客湧入住宿台南，旅宿業面臨人力短缺，觀旅局已協調勞工局等單位再辦理就業媒合，林國華呼籲有缺工的旅宿業務必積極參與勞動部「旅宿業缺工專案協助計畫」，詳細申請流程都已公告於觀光旅遊局行政服務網，市府將與業者共同務實解決缺工問題。