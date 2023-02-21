228連假出遊不煩惱 搭車上路優惠看這邊

本周即將進入228連續假期，公路總局為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，推出各項優惠措施，從2月24日至2月28日為止，共有87條國道客運享平日優惠價或原票價85折優待。也推出轉乘優惠，凡搭乘高鐵、台鐵以及國道客運，在10小時之內轉乘在地客運，可享1段票或基本里程免費，而持電子票證搭乘48條台灣好行也是半價計算。

公路總局表示，針對前往東部地區民眾推出「在地有腳租賃優惠」及「宜花東加碼行銷優惠」等加碼優惠。搭乘東部國道客運路線可享指定業者租車優惠，持租賃憑單享回程票價優惠（租汽車者折抵200元、機車者折抵100元）。

公路總局說明，持東部台灣好行套票或合法旅宿證明，也可享北宜、北花來回票4人同行1人免費，回程可再折抵200元票價，以上2項優惠可擇一使用，無法重複抵退。

桃園監理站站長黃成民也提醒，連假期間請勿酒後駕車及避免疲勞或服藥後駕駛，出發前請做好行車前檢查，行駛於高速或快速公路時，汽車駕駛人及乘客務必繫好安全帶，以確保行車安全。