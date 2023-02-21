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「兩鐵旅遊列車」4月重啟 結合台鐵13站打造單車補給站

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
兩鐵旅遊列車以「小鎮漫遊」為核心，帶旅客前往花蓮鯉魚潭。圖／雄獅旅遊提供
兩鐵旅遊列車以「小鎮漫遊」為核心，帶旅客前往花蓮鯉魚潭。圖／雄獅旅遊提供

雄獅旅遊2022年起推出結合鐵道與鐵馬的「兩鐵旅遊列車」，去年因花東918強震停駛，因應震後花東鐵路復駛，列車預計4月重新啟動，以「小鎮漫遊」為核心，主打親子、學校社團及員工旅遊等客群，5月起也將與台鐵13個站點合作，打造自行車補給站，提供旅客交通租賃及旅遊諮詢服務。

雄獅旅遊表示，兩鐵旅遊列車利用停點客製化及人車同行等優勢，鎖定東部特色小鎮如鳳林、鹿野等，帶旅客運用單車探索在地。鐵路加鐵馬的低碳行程同時兼顧舒適性及ESG趨勢，適合單車社團、員工旅遊或是喜歡單車挑戰者，更可客製行程自西部出發，如兩鐵旅遊列車與三鐵活動「 LAVA TRI玩賽樂園」合作，讓選手能帶著愛車前往比賽地點。

雄獅旅遊指出，兩鐵旅遊列車主打「小鎮漫遊」概念，帶旅客騎單車深入花蓮吉安及鳳林，除了前往花蓮七星潭、慶修院、鯉魚潭外，還安排齊柏林《看見臺灣》所拍攝的「大腳印稻田」春日織羅部落，體驗阿美族文化。3日行程則前往單車族必訪「玉長公路」，自花蓮玉里車站騎往比西里岸部落及三仙台，運用雙腳橫跨海岸山脈，再到「都歷天空之鏡」拍出絕美倒影大片。

另外，雄獅旅遊表示，為完善兩鐵綠色旅遊體驗，與台灣鐵路管理局合作，於頭城、冬山、新城、花蓮、壽豐、鳳林、光復、瑞穗、玉里、池上、關山、鹿野及台東，共計13處台鐵站點打造自行車補給站，提供旅客交通租賃及旅遊諮詢服務，預計自5月起開始運營，兩鐵旅遊列車也將結合13站點，於下半年陸續推出多元行程。

兩鐵旅遊列車3日行程將前往單車族必訪「玉長公路」。圖／雄獅旅遊提供
兩鐵旅遊列車3日行程將前往單車族必訪「玉長公路」。圖／雄獅旅遊提供
兩鐵旅遊列車安排齊柏林《看見臺灣》所拍攝的「大腳印稻田」春日織羅部落。圖／雄獅旅遊提供
兩鐵旅遊列車安排齊柏林《看見臺灣》所拍攝的「大腳印稻田」春日織羅部落。圖／雄獅旅遊提供

單車 花蓮

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