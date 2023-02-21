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男子感染新冠肺炎後頭痛不止 原因竟然出自鼻子

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹國泰醫院耳鼻喉科醫師劉得懿提醒，由於中鼻甲頭痛症候群不易診斷，常被當成是原發性痛頭，吃了很久的止痛藥卻找不出疾病的源因。圖／新竹國泰醫院提供
新竹國泰醫院耳鼻喉科醫師劉得懿提醒，由於中鼻甲頭痛症候群不易診斷，常被當成是原發性痛頭，吃了很久的止痛藥卻找不出疾病的源因。圖／新竹國泰醫院提供

新竹一名56歲吳姓男子前陣子感染新冠肺炎，發燒、咳嗽、有痰等症狀隨著時間改善，然而在解隔，頭痛情況卻越來越嚴重，起先是鼻子有腫脹悶塞感，緊接右側頭痛，疼痛範圍包括右側眼眶周圍、顴骨、臉頰及額部，伴隨鼻塞、流鼻水，且找不到病因，直到去新竹國泰醫院耳鼻喉科就醫，才發現問題出在鼻子，診斷為右側中鼻甲頭痛症候群。

新竹國泰醫院耳鼻喉科醫師劉得懿指出，吳男一開始不舒服時有吃藥，鼻部腫脹感緩解後，頭痛情況也會部份改善，然後頭痛問題卻時好時壞，吳跑遍大小醫院，也排除腦部疾病，就是找不到病因。

劉得懿指出，他替吳男安排電腦斷層檢查，發現吳的鼻中膈向右彎曲合併中鼻甲扭曲，他診斷為右側中鼻甲頭痛症候群，為了可以改善不適問題，吳也接受他建議的鼻中膈鼻道成形手術、鼻內視鏡手術切除右側中鼻甲，術後追蹤傷口復原良好，竟也真得從改善頭痛的問題，手術至今將近1個月也都無復發。

劉得懿提到，鼻腔裡面有三層構造，分別為上鼻甲、中鼻甲、下鼻甲，其中下鼻甲對鼻塞的影響最大，而中鼻甲構造異常則可能引起頭痛。當病患因為鼻中膈彎曲、氣泡狀中鼻甲、中鼻甲扭曲、鼻黏膜增生等造成中鼻甲與鼻中膈或是鼻腔外側壁不正常接觸，刺激支配中鼻甲的三叉神經造成頭痛。新冠病毒造成鼻黏膜腫脹往往會加重頭痛的症狀，甚至誤以為是新冠後遺症。

劉得懿說，由於中鼻甲頭痛症候群不易診斷，常被當成是原發性痛頭，吃了很久的止痛藥卻找不出疾病的源因。神經刺激引起的頭痛會造成病患極大的不舒服，他甚至有遇到類似狀況的病人，以為頭痛的原因是「牙齒」，而主動要求牙醫師把健康的牙齒拔掉、希望能夠改善頭痛的症狀。中鼻甲頭痛症候群並不常見，手術治療效果非常好，宜提高警覺就醫。

劉得懿提醒，民眾千萬別認為頭痛醫頭、腳痛醫腳，除可找專科醫師診斷耐心找出病源外，也需要自身的觀察及紀錄，在看診時間分享給醫師，讓醫師能夠參考出現反應的症狀，並進一步相關檢驗，才能雙管齊下予以最合適的診治。

頭痛 醫師 手術

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