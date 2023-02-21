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高美館《X人稱—黃心健的元宇宙劇場》 展期倒數推優惠

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高美館好好市集2月25至27日將首次前進美術館龍貓隧道旁舉辦。圖／高美館提供
高美館好好市集2月25至27日將首次前進美術館龍貓隧道旁舉辦。圖／高美館提供

高美館攜手國際知名新媒體藝術家黃心健合作特展《X人稱—黃心健的元宇宙劇場》，結合互動、表演、程式運算、影像裝置等多元展陳，展現多件斬獲國際大獎的VR虛擬實境作品，獲藝術家雜誌票選「2022十大公辦好展覽。館方推出閉幕倒數活動，2月25日起購票觀展享票價優惠，25日至27日連假期間也推出文創市集。

黃心健在兒時右眼曾喪失視力，後來獲得捐贈的眼角膜才得以重見光明。他說，自己有一半的世界是透過逝者的眼睛所見，因此讓他對於肉身以及視角有著全新的體悟。而VR正是打破各種身體界限的媒介，得以讓故事藉由轉換視角，讓觀眾的身體、行為與作品互動，拓展對於故事的理解與想像。

高美館長李玉玲表示，黃心健是台灣新媒體藝術界的指標人物，擅以豐富想像力創造出融合視覺、文學、設計、表演的體感奇境，曾在威尼斯影展、紐約現代藝術博物館等國內外重要場館、影展展出。這次在高美館的《X人稱》是黃心健首度在台灣的美術館中舉辦的大型特展，鼓勵大眾把握最後機會來館觀展，感受創作者既寫實卻又超現實的奇想「視」界。

《X人稱》展覽閉幕倒數最後10日，高美館於2月25日至3月5日推出限定優惠活動，民眾凡於社群拍照打卡標註高美館即享特展觀展票（原價150元）買一送一，或任選VR作品三部可享限定套票550元優惠（原價650元，限購票當日使用）；於高美書屋購買展覽專輯則享特價300元（原價360元）。

高美館也推出《X人稱》客語導覽場，邀請客語薪傳師朱福珠以及高雄市美濃區龍肚國民小學校長張二文，分別於2月28日下午3點到4點半、3月4日上午10點半到12點，採華、客語並用方式為觀眾導覽，期待觀眾了解擁有客家文化背景的黃心健所創作的精彩作品，同時欣賞台灣多元語言之美。

配合《守住台灣》草地音樂會2月25日晚上點在高美館草坡舉辦，高美館在2月25日至27日連假期間，首度在輕軌龍貓隧道旁美術館路人行道舉辦文創市集，邀請「好好市集」的質感手作、輕食飲品、舊物收藏等風格品牌攤商進駐。活動相關資訊可上高美館網站www.kmfa.gov.tw查詢。

高美館特展《X人稱》展場一隅。圖／高美館提供、攝影鄭景陽
高美館特展《X人稱》展場一隅。圖／高美館提供、攝影鄭景陽
藝術家黃心健（左一）於高美館《X人稱》展間進行導覽。圖／高美館提供
藝術家黃心健（左一）於高美館《X人稱》展間進行導覽。圖／高美館提供

高美館 客語 美術館

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