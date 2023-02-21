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工業區一條龍監控 科技執法抓13家汙染超標罰120萬

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環境督察總隊北區環境督察大隊長張乃仁說明空汙及水汙監測操作過程。記者胡瑞玲／攝影
環境督察總隊北區環境督察大隊長張乃仁說明空汙及水汙監測操作過程。記者胡瑞玲／攝影

環保署2021年針對桃園大園工業區空氣及水質汙染進行科技執法，2年下來共稽查25家業者，有13家查有空汙及水汙情況，其中1家還設涉及排放重金屬廢液偵辦中，扣除此家，剩餘12家總計被裁罰約120萬。環保署表示，今年除持續監測大園工業區外，也針對陳情案較多的老舊工業區監測，盼讓民眾有更好生活品質。

大園工業區包含一、二期區，為營運40多年的老舊工業區，與鄰近住宅區緊鄰卻缺乏緩衝區隔離，2020年12月當地內海里里長多次反應時常聞到工業區飄出燒焦味、酸味或化學溶劑異味，因此環保署2021年1月起成立專案計畫，與當地里長成立溝通群組隨時通報，掌握汙染狀況。

環境督察總隊北區環境督察大隊長張乃仁說明，空汙部分，先用IoT空氣網平台尋找空汙熱區，並在高點用監視攝影機蒐證，同時搭配3D光達、紅外線氣顯儀，氣顯儀可顯示肉眼看不到的排放氣體，防堵業者半夜偷排放；另也放置空氣盒子IoT及移動式微型感測器做大數據分析，發現異狀後，即刻進場查核並採樣檢測。

水質汙染部分，會先在渠溝丟入縮時膠囊（微型水質重金屬被動式採樣包），一周後回收，透過水質自動監測儀採樣檢測，就如同使用快篩劑後，再用PCR儀器採樣檢測。若檢測結果發現某化學物質超標，就會投放水質採樣器，並架設水質監測器檢驗，一但認定超標後，即刻派員現場稽查並裁罰，最低裁罰處6萬元。

張乃仁表示，大園工業區尚未使用科技工具監測時，一年最多僅能稽查到2家業者，透過科技執法才查到13家，該園區空品也大幅改善，民眾陳情件數已從2020年的56件降至2022年的25件。

本專案查到的13家業者，主要多為業者缺乏汙染防治設備操作管理專業，未確實操作及維護汙染防治設備、設備操作條件與許可證不符、申報紀錄與現況不符等情況，其中1家遭查獲利用夜間偷排含重金屬廢液，全案已由桃園地檢署偵辦中。扣除此家業者，剩餘12家總計裁罰約120萬元。

張乃仁表示，繼去年針對大園工業區做科技執法，今年除持續監察大園工業區外，也將針對民眾對異味陳情案較多的老舊工業區，如桃園觀音工業區做科技執法，並希望導入AI技術，透過人工智慧判讀且自動紀錄，監測人員就不用24小時蹲點，並盼被工業區包圍的民眾有更好生活品質。

另張乃仁提到，部分業者排放的氣體或廢水僅管符合標準，但為了操作成本，多遊蕩在及格邊緣，恐有超標嫌疑，因此以會加強部分業者的監控及稽查，盼業者不要只求及格，而是讓設備確實發揮功能。

紅外線氣顯儀可顯示肉眼看不到的排放氣體，打火機看似沒點火，但釋放氣體的情況仍會被氣顯儀捕捉到。記者胡瑞玲／攝影
紅外線氣顯儀可顯示肉眼看不到的排放氣體，打火機看似沒點火，但釋放氣體的情況仍會被氣顯儀捕捉到。記者胡瑞玲／攝影
環境督察總隊北區環境督察大隊長張乃仁說明空汙及水汙監測操作過程。記者胡瑞玲／攝影
環境督察總隊北區環境督察大隊長張乃仁說明空汙及水汙監測操作過程。記者胡瑞玲／攝影
環保署透過科技執法降低工業區空汙及水汙情況，改善工業區民眾生活品質。記者胡瑞玲／攝影
環保署透過科技執法降低工業區空汙及水汙情況，改善工業區民眾生活品質。記者胡瑞玲／攝影

水質 科技執法 超標

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