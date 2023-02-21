工業區一條龍監控 科技執法抓13家汙染超標罰120萬

環保署2021年針對桃園大園工業區空氣及水質汙染進行科技執法，2年下來共稽查25家業者，有13家查有空汙及水汙情況，其中1家還設涉及排放重金屬廢液偵辦中，扣除此家，剩餘12家總計被裁罰約120萬。環保署表示，今年除持續監測大園工業區外，也針對陳情案較多的老舊工業區監測，盼讓民眾有更好生活品質。

大園工業區包含一、二期區，為營運40多年的老舊工業區，與鄰近住宅區緊鄰卻缺乏緩衝區隔離，2020年12月當地內海里里長多次反應時常聞到工業區飄出燒焦味、酸味或化學溶劑異味，因此環保署2021年1月起成立專案計畫，與當地里長成立溝通群組隨時通報，掌握汙染狀況。

環境督察總隊北區環境督察大隊長張乃仁說明，空汙部分，先用IoT空氣網平台尋找空汙熱區，並在高點用監視攝影機蒐證，同時搭配3D光達、紅外線氣顯儀，氣顯儀可顯示肉眼看不到的排放氣體，防堵業者半夜偷排放；另也放置空氣盒子IoT及移動式微型感測器做大數據分析，發現異狀後，即刻進場查核並採樣檢測。

水質汙染部分，會先在渠溝丟入縮時膠囊（微型水質重金屬被動式採樣包），一周後回收，透過水質自動監測儀採樣檢測，就如同使用快篩劑後，再用PCR儀器採樣檢測。若檢測結果發現某化學物質超標，就會投放水質採樣器，並架設水質監測器檢驗，一但認定超標後，即刻派員現場稽查並裁罰，最低裁罰處6萬元。

張乃仁表示，大園工業區尚未使用科技工具監測時，一年最多僅能稽查到2家業者，透過科技執法才查到13家，該園區空品也大幅改善，民眾陳情件數已從2020年的56件降至2022年的25件。

本專案查到的13家業者，主要多為業者缺乏汙染防治設備操作管理專業，未確實操作及維護汙染防治設備、設備操作條件與許可證不符、申報紀錄與現況不符等情況，其中1家遭查獲利用夜間偷排含重金屬廢液，全案已由桃園地檢署偵辦中。扣除此家業者，剩餘12家總計裁罰約120萬元。

張乃仁表示，繼去年針對大園工業區做科技執法，今年除持續監察大園工業區外，也將針對民眾對異味陳情案較多的老舊工業區，如桃園觀音工業區做科技執法，並希望導入AI技術，透過人工智慧判讀且自動紀錄，監測人員就不用24小時蹲點，並盼被工業區包圍的民眾有更好生活品質。