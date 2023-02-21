奇美醫麻醉部論文量全台第一 麻醉後噁心嘔吐全台最低

奇美醫學中心今天發表麻醉部研究成果。部長陳貞吟表示，2022年奇美醫麻醉部論文發表量「全國最高」；論文品質期刊影響係數總分數在全世界麻醉科排名第24，足見這幾年的努力已經開花結果，不只讓台灣麻醉醫師的學術能力被世界注意，也證實醫院支持是臨床人員學術成功的要件。

陳貞吟專長帶狀皰疹神經性疼痛、癌症疼痛、營養與疼痛治療及麻醉與AI分析等陸續獲得台灣疼痛醫學會卓越講座獎、第十七屆、第十八屆國家新創獎-精進獎等榮譽。

教授王志中專長類鴉片藥品研究、AI大資料運算、AI新醫材研發及AI機器人研究等領域，近五年發表SCI論文超過150篇，獲國家新創獎10餘座。心臟麻醉科主任邢中熹教授、副部長褚錦承教授、一般麻醉科主任譚炳恆教授在基礎研究及健保資料庫及AI大資料運算方面也都有成果。

院方表示，奇美醫麻醉部研究特色在促進醫療品質。例如如何減少全身麻醉後噁心嘔吐、一系列研究使得奇美醫術後噁心嘔吐「全台最低」，文章也被國際學會引用，列入臨床指引，也寫入麻醉學教課書，並榮獲國家生技醫療品質銅獎。

褚錦承也運用大數據加上人工智慧演算法AI預測麻醉風險，病人麻醉風險評估更精確，成果也獲國際綠點子發明暨設計競賽金牌獎、國家醫療品質潛力獎與標章肯定。歷年研究更獲疼痛醫學會與心臟麻醉醫學會傑出研究獎。

邢中熹專長臨床導向性基礎研究，專攻發炎細胞素研發，獲美國及台灣多項發明專利、心胸麻醉醫學會傑出研究獎及榮譽會員獎等。譚炳恆運用小分子干擾核醣體在神經性疼痛治療研究，發表在麻醉學門期刊，也獲多項國際專利，屢獲疼痛醫學會最佳論文與傑出研究獎肯定。

麻醉部主治醫師洪國全在統合分析與實證醫學方面的研究「多篇論文發表在麻醉學門第一名期刊」都領導的研究團隊成員包括內外婦兒科多位醫師。

陳貞吟表示，醫療進步仰賴科學研究，論文發表代表研究成果被肯定。學術研究表現與醫院重視醫療品質及人才發展密不可分，學術研究成果常促進相關科別醫療照護進步，人才培育也與學術風氣興盛緊密相關。各大醫學中心除增進臨床照護品質，如何提升研究風氣與論文發表已是重要課題。