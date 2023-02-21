批農委會蛋荒無解 藍委：控制價格沒配套只是飲鴆止渴

蛋荒持續，消費者買蛋已出現價格上漲現象。國民黨立委楊瓊瓔今表示，蛋源不足、蛋價上漲是事實，農委會應正視缺蛋現實，農委會一直的策略都是透過強行扭曲市場機制、控制產地價格而沒配套，作法無疑是飲鴆止渴，無法真正解決問題。

楊瓊瓔指出，農委會主委陳吉仲多次保證很快解決蛋荒，但都跳票，目前雞蛋批發價到了每台斤52元的歷史新高，陳吉仲還說「每顆蛋僅增0.2元、已比多國便宜」，怪被網友痛罵是講幹話。

楊瓊瓔分析，蛋荒背後許多結構因素，包括國內外禽流感、飼料價格上漲等，但農委會只會限制產地價格不能漲，只會造成蛋農更不想投入，形成惡性循環。

楊瓊瓔呼籲，農委會提政策必須有完善配套，例如為隔絕禽流感等傳染病，應輔導蛋農升級雞舍、協助籌措資金，提高改建雞舍意願，並徹查巨大產銷價差原因，面對現實、積極處理才能緩解民怨。

楊瓊瓔說，蛋價新高，並受上游物價上漲壓力，各路攤商不得不漲價，以前早餐店加蛋只要10元，現在有的居然要20塊錢，政府應有作為，「別讓吃個三明治加蛋都成奢侈。」

畜牧專業相關及地方人士也表示，蛋價短時間內沒法解決，但仍應透過瞭解真正原因提出因應，避免未來再發生，包括禽流感影響多大、因應？飼料價格上漲怎麼應對等，現在批發價號稱每台斤52元，但事實上供給變少、需求不變之下，已有大盤商為「搶蛋」，收的價格都高於檯面上數字。