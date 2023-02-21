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印尼旅遊團在台機場被查驗2小時 專家憂影響觀光意願

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
專家認為，東南亞國家簽證審查過於嚴格，恐影響台灣觀光市場競爭力。記者周湘芸／攝影
專家認為，東南亞國家簽證審查過於嚴格，恐影響台灣觀光市場競爭力。記者周湘芸／攝影

疫後國境開放，我國今年目標為600萬外國觀光旅遊人次，但有專家指出，近1周入境人次不增反減，由43%減為37%，除了季節性因素(春節高峰期後趨緩)，也代表恢復力度不夠；上周更有業者向他反應，印尼一組100多人的國外組團在台灣機場被查驗2個多小時，認為既然台灣不歡迎他們，未來就會降低行銷台灣意願。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰表示，我國今年初入境恢復率約為疫情前3成，若要達到全年600萬人次目標，預估第一季要達到疫情前4成，6月達到5、6成，年底達到7成較為理想。近1周我國入境人次不增反減，其中入境還包括從國外旅遊回來的國人，主要應為春節出入境高峰期後的趨緩，但若會受季節性因素影響，就代表恢復速度還是不夠快。

黃正聰指出，除了港澳、中國市場將陸續開放，可望帶動觀光成長幅度，疫情前2019年來台旅客達259萬人次的東南亞國家也是重要市場。他說明，東南亞來台旅客分為需要「觀宏專案」辦理簽證者，如印度、印尼、越南、緬甸、柬埔寨及寮國，及免簽國家，如泰國、菲律賓等，台灣在東南亞市場具有地緣優勢，加上不少台商前往投資，當地人來台讀書或工作，應鎖定為疫後一大發展觀光市場。

黃正聰表示，近日有業者向他反應，上周印尼一組100多人的企業獎勵旅遊團來台，在台灣機場卻被拍照查驗2個多小時，後面的行程都被耽誤，業者說，若台灣這麼不歡迎東南亞客人，未來就會改推其他國家行程。他認為，台灣針對這些需要簽證的東南亞國家審查應適度放寬，否則在疫情各國全力行銷搶客的情況下，恐流失一大客源，或影響台灣觀光市場競爭力。

交通部觀光局去年11月重啟「觀宏專案」，為東南亞旅行團經由觀光局駐外辦事處及各國觀光主管機關推薦、觀光局審核通過的指定組團旅行社與台灣接待旅行社擔保，採團進團出方式來台旅遊。觀光局表示，為避免脫逃、動用警察人力查緝等諸多考量，原則上仍尊重權責單位查驗程序。另也持續與內政部移民署、外交部領事局保持密切聯繫與合作，共同研議精進作業規範審查作業，以確保相關作業流程。

東南亞 疫情 觀光局

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