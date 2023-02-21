提升花蓮中南區醫療品質 北榮玉里分院語門諾醫院結盟

花蓮縣地形狹長，交通不便，中南區鄉鎮醫療資源較缺乏。台北榮民總醫院玉里分院與門諾醫院聯盟，雙方簽署醫療合作契約書，共享臨床經驗、攜手教學研究合作，盼平衡花蓮南北差距，提升醫療服務品質。

台北榮民總醫院玉里分院長胡宗明、台灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院總執行長張文信、院長吳鏘亮，雙方所帶領的醫療及行政團隊，昨天舉辦醫療合作及學術交流會議，雙方簽署醫療合作契約書、肺癌早期偵測疑似異常個案轉介合作意向，成為花蓮醫療院所新的策略聯盟。

北榮玉里分院表示，守護偏鄉居民，但因醫院地處位置較不便，人才招募及留任不易，成為偏鄉醫療最棘手的問題。為消弭健康不平等的情形，兩院合作聯盟，強化雙院醫師支援及轉診合作，雙方共享臨床、醫事技術及地方醫務動態，對病患的治療、追蹤等相互討論，協力對轉診、轉檢病患提供連續性的照護。

除了臨床醫療，雙方也合作教學研究，包括醫師、醫事人員教育訓練，學術研究合作與互惠，教學軟硬體資源共享，促成地方人才培育及醫學研究的進步，為花蓮民眾健康福祉盡更大心力，創造雙方與就醫民眾三贏局面。

北榮玉里分院創立於民國46年，60多年來以「服務社區，成為民眾最信賴的社區醫院」為宗旨，貫徹「以病人需求為中心」理念，提供全人醫療照護。更與北榮鳳林分院共同守護醫療弱勢的花蓮中南區。

面對COVID-19後疫情時代，花東地區醫院交流合作，加速花東醫療領域整合，提升周邊地區醫療水準，讓在地鄉親健康受到最妥善的照顧。