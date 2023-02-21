快訊

歐盟發布首份假訊息報告：警告這兩國聯手操縱資訊已成威脅

好市多「歧視台灣」？客服認證：結帳這限制別國都沒有

最新民調／藍營2024誰出線？侯友宜支持度狂勝郭、朱

提升花蓮中南區醫療品質 北榮玉里分院語門諾醫院結盟

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
台北榮民總醫院玉里分院與門諾醫院聯盟，雙方簽署醫療合作契約書，共享臨床經驗、攜手教學研究合作，盼平衡花蓮南北差距。圖／台北榮民總醫院玉里分院提供
台北榮民總醫院玉里分院與門諾醫院聯盟，雙方簽署醫療合作契約書，共享臨床經驗、攜手教學研究合作，盼平衡花蓮南北差距。圖／台北榮民總醫院玉里分院提供

花蓮縣地形狹長，交通不便，中南區鄉鎮醫療資源較缺乏。台北榮民總醫院玉里分院與門諾醫院聯盟，雙方簽署醫療合作契約書，共享臨床經驗、攜手教學研究合作，盼平衡花蓮南北差距，提升醫療服務品質。

台北榮民總醫院玉里分院長胡宗明、台灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院總執行長張文信、院長吳鏘亮，雙方所帶領的醫療及行政團隊，昨天舉辦醫療合作及學術交流會議，雙方簽署醫療合作契約書、肺癌早期偵測疑似異常個案轉介合作意向，成為花蓮醫療院所新的策略聯盟。

北榮玉里分院表示，守護偏鄉居民，但因醫院地處位置較不便，人才招募及留任不易，成為偏鄉醫療最棘手的問題。為消弭健康不平等的情形，兩院合作聯盟，強化雙院醫師支援及轉診合作，雙方共享臨床、醫事技術及地方醫務動態，對病患的治療、追蹤等相互討論，協力對轉診、轉檢病患提供連續性的照護。

除了臨床醫療，雙方也合作教學研究，包括醫師、醫事人員教育訓練，學術研究合作與互惠，教學軟硬體資源共享，促成地方人才培育及醫學研究的進步，為花蓮民眾健康福祉盡更大心力，創造雙方與就醫民眾三贏局面。

北榮玉里分院創立於民國46年，60多年來以「服務社區，成為民眾最信賴的社區醫院」為宗旨，貫徹「以病人需求為中心」理念，提供全人醫療照護。更與北榮鳳林分院共同守護醫療弱勢的花蓮中南區。

面對COVID-19後疫情時代，花東地區醫院交流合作，加速花東醫療領域整合，提升周邊地區醫療水準，讓在地鄉親健康受到最妥善的照顧。

花蓮 醫師 偏鄉

延伸閱讀

中市南區德吉街延伸完工通樂 減少10分鐘車程

23歲通緝犯開贓車拒檢衝撞花蓮警 冷血丟包受槍傷女友今被逮

228連假4天 花蓮住房率平均7成

爭取國際旅遊市場 花蓮踩線感受自然人文特色

相關新聞

放寬罕病SMA健保藥物給付 首年治療省千萬約200人受惠

脊髓性肌肉萎縮症(簡稱SMA)為罕見遺傳性神經肌肉疾病，全國約400多位患者，但日前發生成人患者無法獲健保給付藥物，而赴...

別瞎吃！高品質「吃到飽」內行5步驟 一款水果助你吃更多更久

每當有機會去「吃到飽」餐廳飽餐一頓時，多數人都希望將自己的胃容量發揮出極大值，最好能吃回本，網路上也有各種「撇步」。一名PTT網友就歸納出能吃得「又多又久」的5大步驟，看似專業的提供給有心挑戰極限的饕

今天你剩蛋快樂嗎？針對「蛋蛋危機」郭台銘發聲了

鴻海（2317）創辦人郭台銘今（21）日在臉書貼文表示，今天你「剩蛋快樂」嗎？一連幾天，全台各地不僅鬧蛋荒，連蛋價也追平...

冷氣團發威！新北等4縣市低溫特報 228連假還會再更冷

受到大陸冷氣團影響，今天各地天氣明顯偏冷，北部、東北部僅14至16度，中南部則是14、15度，明後兩天隨著冷氣團減弱，各...

日本溫泉旅館更衣室內赫見台灣大媽滑手機 她嚇到不敢脫浴衣

一名網友在「爆怨公社」PO文表示，赴日本旅遊在岐阜某處溫泉旅館準備泡湯時，在更衣室內看到一名年約6旬的大媽穿好衣服後坐在椅子上滑手機，由於現場還有兩名年輕女性正在吹頭髮，以為若她開始更衣後，大媽會收起手機，未料並非她所想的這樣。

最後兩顆…徐巧芯直擊超商「缺蛋」慘況 網抱怨：已經自己養母雞了

茶葉蛋是超商最受歡迎的鮮食之一，台灣近期缺蛋潮燒進超商，現在連一顆茶葉蛋都難買到了，許多家庭主婦抱怨最近蛋價不只貴鬆鬆，甚至已到有錢都買不到的慘況！民眾都非常關心，到底這波缺蛋潮何時才能緩解？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦