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小提琴家特茲拉夫來台 挑戰全場無伴奏小提琴

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
小提琴家特茲拉夫放棄史特拉底瓦里（Stradivari）等國際名琴，選擇使用德國現代製琴師格萊納 （Stefan-Peter Greiner）為他量身打造的小提琴。圖／國家兩廳院提供
小提琴家特茲拉夫放棄史特拉底瓦里（Stradivari）等國際名琴，選擇使用德國現代製琴師格萊納 （Stefan-Peter Greiner）為他量身打造的小提琴。圖／國家兩廳院提供

被英國「衛報」評為「詮釋近乎完美，無人匹敵」的小提琴家特茲拉夫，受國家兩廳院邀請參與2023TIFA台灣國際藝術節，將在3月1日於國家音樂廳舉辦小提琴獨奏會。整場演出以無伴奏小提琴貫穿，無論是技巧還是音樂性，對演奏家而言都是相當大的挑戰，甫開賣即引起樂迷熱烈期待與討論。

音樂會上半場，特茲拉夫將帶來巴赫《第三號小提琴無伴奏奏鳴曲》，以及受此曲啟發而創作的伊薩伊《G小調第一號小提琴奏鳴曲》。致力於推廣當代音樂的特茲拉夫，亦將於音樂會下半場演奏20世紀作曲家兼小提琴家庫塔格的《來自標誌、遊戲和信息》，以及匈牙利作曲家巴爾托克的《小提琴無伴奏奏鳴曲》。

1990年代，多數小提琴家皆以演奏特定經典曲目成名，特茲拉夫卻以挑戰近代作曲家荀貝格的小提琴協奏曲引起世人注意。他對樂器的選擇也獨樹一格。多數演奏家熱愛的義大利名琴如史特拉底瓦里（Stradivari）或瓜內里（Guarneri），並不讓特茲拉夫感到滿足。在多年的嘗試與追尋下，特茲拉夫選擇使用德國現代製琴師格萊納 （Stefan-Peter Greiner）為他量身打造的小提琴。因為和製琴師配合，特茲拉夫得以隨時調整提琴的狀態，以達到對曲目音色的追求。

特茲拉夫曾任首爾愛樂、德勒斯登愛樂、柏林愛樂駐團藝術家及倫敦威格摩爾音樂廳駐院藝術家。2005年，他被美國音樂協會（Musical America）選為年度最佳器樂演奏家（Instrumental of the Year）；2015年則以「特茲拉夫四重奏」獲得金音叉大獎；2018年以巴赫《無伴奏小提琴奏鳴曲與組曲》獲得德國唱片評鑑年度最佳唱片獎，這張唱片更被資深樂評推選為「百張必聽的唱片」之一。

巴赫的《無伴奏小提琴奏鳴曲與組曲》其實也是特茲拉夫最愛演出的曲目之一。這首啟發了後世眾多音樂家創作靈感的作品，曾被特茲拉夫三度灌錄專輯。本次音樂會中，特茲拉夫也將帶來其中的第三號奏鳴曲，以及被譽為「小提琴之王」的比利時作曲家伊薩伊，受其此曲啟發而創作的《G小調第一號小提琴奏鳴曲》。

音樂會 藝術家 德國

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