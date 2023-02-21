228連假泰安櫻花盛開 警方將延長交通管制時間
228連假將到，台中后里泰安櫻花季的櫻花目前已盛開，花期預計到3月中旬，台中市大甲警方將延長交通管制時間，3月4日和5日要交管，請遊客配合交通管制，維持賞花順暢動線。
被稱「最美派出所」的大甲警分局泰安派出所，是中部平地賞櫻勝地，連日低溫，櫻花已進入盛開期，預估二二八連假會湧入大批人潮，大甲警分局長謝建國今天接受警察廣播電台節目專訪，呼籲連假要賞櫻遊客，配合相關交通管制措施，或多運用大眾交通工具，也要注意自身財物安全。
泰安櫻花季的櫻花已盛開，泰安派出所為了增添賞櫻氛圍，在每株櫻花樹底下裝設LED燈，夜間開燈投射，提供遊客不同的感受。
泰安櫻花季活動已於2月18日在泰安派出所正式揭開序幕；今年的櫻花季持續到2月28日，預期花況將持續至3月中旬，警方交通管制將延長，3月4日和5日二天都會交通管制，交通管制共16天。
泰安派出所配合后里區公所彈性交通管制並規劃人行徒步區，活動期間泰安派出所停車場不開放停車，賞花民眾要配合指揮，將車輛停放至泰安鐵道文化園區(泰安舊火車站)旁停車場，再步行賞櫻，或利用大眾交通工具，搭火車至泰安火車站後，步行沿安眉路至泰安派出所。
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