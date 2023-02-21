別瞎吃！高品質「吃到飽」內行5步驟 一款水果助你吃更多更久

每當有機會去「吃到飽」餐廳飽餐一頓時，多數人都希望將自己的胃容量發揮出極大值，最好能吃回本，網路上也有各種「撇步」。一名PTT網友就歸納出能吃得「又多又久」的5大步驟，看似專業的提供給有心挑戰極限的饕客們。

物價飛漲，吃到飽的成本越來越高，吃一頓2千元起跳的餐廳越來越多，想吃回本的難度更高。有人在PTT「WomenTalk」看板發文提到，每回跟朋友去吃自助吧吃到飽，往往「半小時到一小時就飽了」，導致「好像我都還沒吃到心靈滿足，就已經吃不下了」，讓他總覺得「很浪費錢」，因此想詢問「怎麼吃得多又吃得久」。

不少網友熱情提供自己的進食方式，「避開澱粉類，都先吃肉，最後再吃菜/湯/甜點飲料」、「不要喝飲料、不碰澱粉」、「我是看過日本節目說可以先喝黑咖啡會吃更多」、「吃很慢，不要完全空腹，挑選你平時吃最多的時段」。

一名網友更回文詳述「內行5大步驟」，教大家如何吃到最多的高品質食材：

第一階段：先吃「冷的蛋白質食物」，例如生魚片等海鮮，其次是搭配酸甜醬料的涼拌花枝，有助胃口大爆發。

第二階段：開始吃「貴的蛋白質食物」，如煎干貝、龍蝦、和牛之類，直接吃個4、5輪。

第三階段：吃「中階的蛋白質食物」，比如爐烤牛排、煎牛排、牛小排、羊腿等。

第四階段：精挑「其他有興趣的食物」，例如他炸物只吃炸蝦，燉類只吃牛肉，烤類只吃大香魚，燒臘只吃鴨肉包餅，蔬菜和澱粉類都避開不吃。

第五階段：專攻「高價和有特色的甜點」，例如哈根達斯、舒芙蕾等。

除上述5步驟外，他還提醒中間可以穿插含有蛋白質消化酵素的水果，例如鳳梨，湯則是能不喝就不喝，最多撈一勺帶點料，飲料只喝鮮榨檸檬。

雖然很多人都希望盡可能滿足口腹之欲，但也有部分網友認為無需勉強，「重質不重量，吃太多太飽反而不舒服本末倒置」、「吃自己喜歡吃的心靈滿足就夠了，沒必要吃那麼撐」、「吃自己想吃的就好，反正回本是不可能的」、「胃太小也不能勉強吃，想吃的都先吃一小口，都吃過再來第二輪，這樣就有很豐盛的感覺」。