228逢花季估車潮為平日1.5倍 國道匝道封閉措施出爐

228連假(2月25日至28日)適逢花季綻放時間，高速公路局表示，連續假期間交通需求為平日的1.2倍至1.5倍，預估假期間賞花旅遊人潮也將帶來大量車流，已規畫實施匝道封閉、高乘載管制、匝道儀控等交通管制措施，其中，4天連假期間，國1、國3、國5部分時段、路段都將進行匝道封閉。

高公局表示，2月25日清晨5點至中午12點封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口；凌晨0點至中午12點封閉國5石碇、坪林南向入口；石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。2月26日清晨5點至中午12點封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。2月27日至2月28日每日中午12點至晚間9點封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

高公局提醒，為辦理國道1號西螺穿越橋改建工程，西螺交流道南下集散道路已由原2車道縮減為1車道通行，預估將影響西螺出口車流並有回堵主線情形，連假期間行駛國1南向欲前往西螺地區用路人，可提前由北斗交流道駛出改行台1線，以避開壅塞。

高公局表示，雖已規畫實施交通管制措施，尖峰時段國道瓶頸路段壅塞情形尚難避免，建議民眾提前至高速公路局網站查詢重點易壅塞時段及路段，或利用高速公路1968App查詢即時路況，適時彈性調整行程與規畫行車動線以避開壅塞。