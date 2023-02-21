彭婉如基金會砸500萬推保母獎助計畫 向年輕托育員招手

衛福部社家署昨公告「居家式托育服務提供者登記及管理辦法」新制，放寬保母入行門檻限制，支持育有子女的托育人員就業不中斷。彭婉如基金會今天推出「台北市暨新北市居家托育人員就業獎助金補助計畫」，並祭出高額獎助金「就業獎助金9萬元」、「介紹人獎勵金1萬元」，吸引年輕托育專業人才投入居家托育行列。

彭婉如基金會執行長王兆慶說明，昨天衛福部法規突破性的放寬，育有兩位子女的保母也可以持續就業了，基金會打鐵趁熱砸500萬預算助衛福部一臂之力，重金招募保母，他也呼籲政府跟進，應比照勞動部招募長照服務人員，給居家托育人員就業獎勵措施。

王兆慶強調，十年後，台灣將有60%保母退休，且當今社會雙薪家庭為主流，因育兒辭職並非現代人的選擇，在這供給流失快、但需求擴大的時代，挽救保母人力勢在必行。

記者會中也邀請八年級生的托育人員現身說法，居家托育人員莊子萱曾待過月子中心、托嬰中心、也在美國做到府保母。她說，托嬰中心超收是常態，薪水也加不過幾百塊，在家當保母，師生比相對低、活動可適孩子情緒彈性調整，不僅照顧到孩子、也更友善照顧工作者。他向大家信心喊話，當保母就像創業，需要勇敢踏出第一步，只要不挑小孩，不怕沒有小孩帶。

居家托育人員周有婧與莊子萱聯合收托共同照顧四名幼兒，周有婧雖然不是本科系，但喜歡與孩子相處。周有婧也細數聯合收托的好處，包含有前輩帶領；二來照顧上可以互相分工，料理副食品時有人確保幼兒安全；再來彼此就是同事，不怕一人在家工作與社會脫節。他說，托育工作的時間安排自由、自己做主；和孩子一起成長、自己獲得更多。

居家托育人員李怡華是兩個孩子的媽媽，她分享，當保母不是一個人，就業路上有居家托育服務中心訪員手把手帶領，無論是協助調整家中環境、篩選案件讓媒合率提高、中心更會致電關心新手上路緊張焦慮的自己，中心的陪伴，也正是他走到這裡的關鍵。

彭婉如基金會表示居家托育部主任簡蕙蘭說，這次計畫針對保母流失率快速的雙北地區，據推估，現在正有277個收托機會。其中「就業獎助金9萬元」給新加入的準保母，收托一個月、三個月、一年分次發放，協助穩定就業；「介紹人獎勵金1萬元」給資深保母，協助介紹新人投入，並給予經驗分享。

簡蕙蘭也說，居家托育服務中心不僅在就業前，提供居家環境40項安全檢核，就業後，更積極提供媒合、陪同簽約、訪視輔導，歡迎有照顧專業的年輕人一起來當保母，兼顧家庭、實現自我。