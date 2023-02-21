快訊

歐盟發布首份假訊息報告：警告這兩國聯手操縱資訊已成威脅

好市多「歧視台灣」？客服認證：結帳這限制別國都沒有

最新民調／藍營2024誰出線？侯友宜支持度狂勝郭、朱

90歲婦膝蓋痛10分鐘都不能走 人工膝關節置換術後活動自如

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
台北慈濟醫院骨科主任洪碩穗醫師。圖／台北慈濟醫院提供
台北慈濟醫院骨科主任洪碩穗醫師。圖／台北慈濟醫院提供

北部一名90歲的陳姓婦人左腳膝蓋長期疼痛，沒辦法走超過十分鐘的路，台北慈濟醫院骨科主任洪碩穗醫師表示，透過「人工全膝關節置換手術」後，第三天就出院，幾周後已能行走自如；他建議，民眾平時可以多活動腿部，以避免年老時關節退化，長者也需留意骨質疏鬆，平時透過攝取營養、曬太陽及活動增加骨質密度。

陳姓婦人就醫後，洪碩穗發現婦人左腳軟骨磨損嚴重且因受力不均，造成O型腿，甚至有嚴重的脊椎側彎、骨盆傾斜；原考量婦人已為高齡患者，手術風險較高，先由保守治療來改善其症狀。不過，由於關節磨損嚴重，疼痛仍無法改善，最終仍決定接受「人工全膝關節置換手術」。

北慈指出，退化性膝關節炎不但長期影響台灣將近五分之一人口的生活品質，也是造成老年人行動困難的五大原因之一；好發族群為體重過重者或長期進行粗重工作者，平均接受治療的年齡為60至70歲，且女性發生率是男性的3倍。

洪碩穗說明，人工膝關節大多維持10至15年就可能須接受再一次的置換，最好能一輩子只一次手術，所以通常會仔細評估病人的關節症狀有沒有影響生活品質，再決定是否要接受手術。雖然建議不要讓病患太年輕就接受置換手術，但隨年紀增長，手術的風險也相對提升，因此對高齡病患來說，術前的心肺功能及麻醉方面皆需要更審慎的評估。

洪碩穗提到，在裝置人工膝關節時，除了要特別注意人工關節置入的位置及角度之外，也會針對膝蓋附近過緊的軟組織調整，讓前、後、左、右的軟組織鬆緊度達到平衡，幫助術後的行動及復原狀況。

像這次陳姓婦人還患有骨質疏鬆，所以手術過程中須格外小心，以免因施力不當造成骨折。術後張阿嬤每天搭配復健運動，很快地在術後第三天就能出院，幾周後已能行走自如，無需助行器，關節活動度也皆無異常。

洪碩穗建議，為避免年老時關節退化，平時可以多活動腿部肌肉與關節，加上大腿肌力的訓練，維持膝關節的穩定及柔軟度。另外，年長者也需留意骨質疏鬆，平時可以透過攝取高鈣與優質蛋白、適度曬太陽、負荷運動、補充維他命D3，增加骨質密度，若關節有不適，也應盡早就醫，尋求專業診斷。

北部一名90歲的陳姓婦人左腳軟骨磨損嚴重且因受力不均（左），經「人工全膝關節置換手術」後恢復正常（右）。圖／台北慈濟醫院提供
北部一名90歲的陳姓婦人左腳軟骨磨損嚴重且因受力不均（左），經「人工全膝關節置換手術」後恢復正常（右）。圖／台北慈濟醫院提供

手術 膝關節 骨質疏鬆

延伸閱讀

台新藥消炎藥 強勢攻美

林秀琴緊急膽囊動刀 手術前頻叮嚀老公這件事

手汗症治好換胸部、後背狂出汗 女病患告醫師求償236萬

攝護腺肥大手術後會影響勃起功能嗎？術後常見副作用一次看

相關新聞

放寬罕病SMA健保藥物給付 首年治療省千萬約200人受惠

脊髓性肌肉萎縮症(簡稱SMA)為罕見遺傳性神經肌肉疾病，全國約400多位患者，但日前發生成人患者無法獲健保給付藥物，而赴...

別瞎吃！高品質「吃到飽」內行5步驟 一款水果助你吃更多更久

每當有機會去「吃到飽」餐廳飽餐一頓時，多數人都希望將自己的胃容量發揮出極大值，最好能吃回本，網路上也有各種「撇步」。一名PTT網友就歸納出能吃得「又多又久」的5大步驟，看似專業的提供給有心挑戰極限的饕

今天你剩蛋快樂嗎？針對「蛋蛋危機」郭台銘發聲了

鴻海（2317）創辦人郭台銘今（21）日在臉書貼文表示，今天你「剩蛋快樂」嗎？一連幾天，全台各地不僅鬧蛋荒，連蛋價也追平...

冷氣團發威！新北等4縣市低溫特報 228連假還會再更冷

受到大陸冷氣團影響，今天各地天氣明顯偏冷，北部、東北部僅14至16度，中南部則是14、15度，明後兩天隨著冷氣團減弱，各...

日本溫泉旅館更衣室內赫見台灣大媽滑手機 她嚇到不敢脫浴衣

一名網友在「爆怨公社」PO文表示，赴日本旅遊在岐阜某處溫泉旅館準備泡湯時，在更衣室內看到一名年約6旬的大媽穿好衣服後坐在椅子上滑手機，由於現場還有兩名年輕女性正在吹頭髮，以為若她開始更衣後，大媽會收起手機，未料並非她所想的這樣。

最後兩顆…徐巧芯直擊超商「缺蛋」慘況 網抱怨：已經自己養母雞了

茶葉蛋是超商最受歡迎的鮮食之一，台灣近期缺蛋潮燒進超商，現在連一顆茶葉蛋都難買到了，許多家庭主婦抱怨最近蛋價不只貴鬆鬆，甚至已到有錢都買不到的慘況！民眾都非常關心，到底這波缺蛋潮何時才能緩解？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦