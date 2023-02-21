90歲婦膝蓋痛10分鐘都不能走 人工膝關節置換術後活動自如

北部一名90歲的陳姓婦人左腳膝蓋長期疼痛，沒辦法走超過十分鐘的路，台北慈濟醫院骨科主任洪碩穗醫師表示，透過「人工全膝關節置換手術」後，第三天就出院，幾周後已能行走自如；他建議，民眾平時可以多活動腿部，以避免年老時關節退化，長者也需留意骨質疏鬆，平時透過攝取營養、曬太陽及活動增加骨質密度。

陳姓婦人就醫後，洪碩穗發現婦人左腳軟骨磨損嚴重且因受力不均，造成O型腿，甚至有嚴重的脊椎側彎、骨盆傾斜；原考量婦人已為高齡患者，手術風險較高，先由保守治療來改善其症狀。不過，由於關節磨損嚴重，疼痛仍無法改善，最終仍決定接受「人工全膝關節置換手術」。

北慈指出，退化性膝關節炎不但長期影響台灣將近五分之一人口的生活品質，也是造成老年人行動困難的五大原因之一；好發族群為體重過重者或長期進行粗重工作者，平均接受治療的年齡為60至70歲，且女性發生率是男性的3倍。

洪碩穗說明，人工膝關節大多維持10至15年就可能須接受再一次的置換，最好能一輩子只一次手術，所以通常會仔細評估病人的關節症狀有沒有影響生活品質，再決定是否要接受手術。雖然建議不要讓病患太年輕就接受置換手術，但隨年紀增長，手術的風險也相對提升，因此對高齡病患來說，術前的心肺功能及麻醉方面皆需要更審慎的評估。

洪碩穗提到，在裝置人工膝關節時，除了要特別注意人工關節置入的位置及角度之外，也會針對膝蓋附近過緊的軟組織調整，讓前、後、左、右的軟組織鬆緊度達到平衡，幫助術後的行動及復原狀況。

像這次陳姓婦人還患有骨質疏鬆，所以手術過程中須格外小心，以免因施力不當造成骨折。術後張阿嬤每天搭配復健運動，很快地在術後第三天就能出院，幾周後已能行走自如，無需助行器，關節活動度也皆無異常。