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水電恐步蛋價大漲後塵？郭正亮曝：企業虧損轉嫁消費者

聯合新聞網／ 綜合報導
郭正亮憂心，在現階段雞蛋價格漲幅擴大造成缺貨情形後，水電價格恐將是下一步民眾必須憂心大幅上漲的民生支出項目。此為電價帳單示意圖，聯合報記者曾原信／攝影
郭正亮憂心，在現階段雞蛋價格漲幅擴大造成缺貨情形後，水電價格恐將是下一步民眾必須憂心大幅上漲的民生支出項目。此為電價帳單示意圖，聯合報記者曾原信／攝影

文化大學副教授郭正亮於政論節目《新聞大白話》中表示，除了目前已漲的蛋價之外，台灣還有水電會漲，不然就是學習歐洲用限量、節電的方式約束民眾，否則就只能為了選舉考量再延一年，直接用人民的納稅錢貼補漲價空間。

國內蛋價漲，缺蛋問題嚴重，農委會估計2月底才會好轉，在漲價風潮下，郭正亮昨(20)日於《新聞大白話》表示，除了蛋價漲之外，再來就是水電費用也會漲。

郭正亮在節目中說，因為明年大選「有說法可以再延1年，因為用人民納稅錢付就沒感覺了」。在水電皆漲的情況下，工商業會直接將漲價虧損的支出轉嫁給消費者，於是買的東西就變貴了，也會擔心另一波通膨的到來。

郭正亮認為，台灣不會像歐洲一樣會面對、解決問題，一遇選舉就再拖一年，去年是地方選舉，明年又是總統大選，「執政黨目前都是用時間在耗，沒有處理」、「不要一直說經濟多好，事實上就是把很多問題隱藏不處理」、「拖到最後台電就倒了，不解決根本問題，就是台電會處於嚴重虧損狀態」。

他認為，除非台灣學習歐洲，直接告訴民眾，「以後家裡每天只能用四個臉盆的水，電要限量，不然就學歐洲，以後冷氣最低只能開到28度，往下調到25度要特別貴；暖氣最高只能開到19度之類的」。

郭正亮 雞蛋 水電 漲價

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