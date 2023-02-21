快訊

今天「龍抬頭」 一招引龍錢學起來 今年財運大爆發

228連假 公路總局公布雲嘉南地區易壅塞路段替代路線

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
公路總局公布「228連假避開易壅塞路段改行替代路線」。記者周宗禎／翻攝
公路總局公布「228連假避開易壅塞路段改行替代路線」。記者周宗禎／翻攝

公路總局第五區養護工程處今天發布「228連假避開易壅塞路段改行替代路線」、提供228連續假雲嘉南地區台3線、台39線、台86線等相關道路可能因用路人出遊造成車多，呼籲民眾注意避開台18線中埔路段及台86線與台19甲線路口車多尖峰時段。

五工處表示，阿里山花季3月10日開始，但可能有不少民眾228連假搶先前往觀賞，台18線中埔-頂六路段易受到下山車流集中、國道匝道儀控影響，預估尖峰時間為2月26日到2月28日下午5到7點，建議下山後繼續往國3北上車輛，行駛替代路線前往竹崎交流道。

另為紓解台86線歸仁至關廟車潮，將於連假期間每日上午8點至12點於5K台南、10K上崙東行入口匝道儀控管制，建議東行車輛可行駛替代路線，由歸仁交流道匯出接182線、台19甲線往關廟交流道。

台南警方將管制歸仁交流道橋下側車道迴轉道，182線東行欲以迴轉道上台86線或自歸仁交流道下匝道欲行駛側車道至關廟交流道的車輛，都將導引至182線接台19甲線再轉往關廟交流道。

五工交控中心主任吳萬龍表示，連假期間查詢省道即時路況，可至智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw/）、下載幸福公路APP或撥打用路人服務專線0800-231-035。

公路總局公布「228連假避開易壅塞路段改行替代路線」。記者周宗禎／翻攝
公路總局公布「228連假避開易壅塞路段改行替代路線」。記者周宗禎／翻攝

連假 車道 台南

延伸閱讀

冷氣團發威！ 新北等4縣市低溫特報 228連假還會再更冷

228連假預測 高雄駁二、旗津及壽山動物園為旅遊熱點

3步驟、現省611元！六福村228連假瓦萊黑鼻羊爆萌登場

228四天連假出遊 劍湖山世界推全民春遊499元

相關新聞

日本溫泉旅館更衣室內赫見台灣大媽滑手機 她嚇到不敢脫浴衣

一名網友在「爆怨公社」PO文表示，赴日本旅遊在岐阜某處溫泉旅館準備泡湯時，在更衣室內看到一名年約6旬的大媽穿好衣服後坐在椅子上滑手機，由於現場還有兩名年輕女性正在吹頭髮，以為若她開始更衣後，大媽會收起手機，未料並非她所想的這樣。

最後兩顆…徐巧芯直擊超商「缺蛋」慘況 網抱怨：已經自己養母雞了

茶葉蛋是超商最受歡迎的鮮食之一，台灣近期缺蛋潮燒進超商，現在連一顆茶葉蛋都難買到了，許多家庭主婦抱怨最近蛋價不只貴鬆鬆，甚至已到有錢都買不到的慘況！民眾都非常關心，到底這波缺蛋潮何時才能緩解？

一表看省多少！3生活圈擬推交通月票 北北基桃1200元、中彰投、南高屏千元內

立法院今可望三讀疫後特別條例，其中包括交通部推出「公共運輸月票補助方案」，擬爭取三年二百億元預算，鎖定北北基桃、中彰投、...

交通月票／火車族受惠、中南部無感 南投「公車耗時是開車3倍」

中南部大眾運輸系統不健全，南投連火車都無，跨縣市交通串連更「掉漆」，搭公車時間可能是自行開車的三倍，多數民眾對通勤月票不...

缺蛋嚴重 陳吉仲：產量3月上旬回復

雞蛋國家隊成立2年，今年全台仍缺蛋、價格上漲，引發民怨。農委會主委陳吉仲昨說，他已盡最大力量調節，農委會今年已進口30萬...

即使知道是假的還是有效 低脂咖啡因咖啡有助緩解戒斷

咖啡因戒斷症狀包括頭痛、煩躁跟疲勞，而現在科學家指出，即使在知道是低咖啡因或是不含咖啡因的狀態下，也可以緩解不舒服的狀況。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦