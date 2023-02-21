228連假 公路總局公布雲嘉南地區易壅塞路段替代路線
公路總局第五區養護工程處今天發布「228連假避開易壅塞路段改行替代路線」、提供228連續假雲嘉南地區台3線、台39線、台86線等相關道路可能因用路人出遊造成車多，呼籲民眾注意避開台18線中埔路段及台86線與台19甲線路口車多尖峰時段。
五工處表示，阿里山花季3月10日開始，但可能有不少民眾228連假搶先前往觀賞，台18線中埔-頂六路段易受到下山車流集中、國道匝道儀控影響，預估尖峰時間為2月26日到2月28日下午5到7點，建議下山後繼續往國3北上車輛，行駛替代路線前往竹崎交流道。
另為紓解台86線歸仁至關廟車潮，將於連假期間每日上午8點至12點於5K台南、10K上崙東行入口匝道儀控管制，建議東行車輛可行駛替代路線，由歸仁交流道匯出接182線、台19甲線往關廟交流道。
台南警方將管制歸仁交流道橋下側車道迴轉道，182線東行欲以迴轉道上台86線或自歸仁交流道下匝道欲行駛側車道至關廟交流道的車輛，都將導引至182線接台19甲線再轉往關廟交流道。
五工交控中心主任吳萬龍表示，連假期間查詢省道即時路況，可至智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw/）、下載幸福公路APP或撥打用路人服務專線0800-231-035。
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