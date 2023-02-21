冷氣團發威！ 新北等4縣市低溫特報 228連假還會再更冷

受到大陸冷氣團影響，今天各地天氣明顯偏冷，北部、東北部僅14至16度，中南部則是14、15度，明後兩天隨著冷氣團減弱，各地氣溫明顯回升。不過氣象局提醒，周五又有冷氣團，目前預估是強烈大陸冷氣團等級，最冷時間點落在周日，北部約11至12度，沿海空曠地區還會再降一、兩度，有機會到十度以下低溫。

受到大陸冷氣團影響，氣象局也針對新北市、新竹縣、苗栗縣、金門縣等4縣市發布低溫特報，今晚到明晨，有10度以下低溫發生的機率，提醒民眾要做好保暖工作。

氣象局表示，受到大陸冷氣團影響，明天清晨前北部、東北部天氣明顯偏冷，其他地區則是早晚清晨偏冷，雨勢部分，桃園以北、東半部容易出現局部短暫雨，其他地區則是多雲到晴天氣。

氣象局表示，明後兩天，隨著冷氣團減弱，北部、東北部、宜蘭氣溫將明顯回升，從14至16度，回升到15至22度，中南部清晨氣溫則是從14至15度，回升到16度左右。

氣象局表示，周五(24日)將有另一波冷氣團南下，北部、東北部將率先降溫，最冷時間點落在周日(26日)，北部氣溫僅11至12度，中南部約12至13度，沿海空曠地區還會再下降1、2度，這波冷氣團要到下周一(27日)才減弱。

不過儘管氣溫下降，氣象局表示，這波冷氣團由於溫度、水氣沒有搭配到，高山降雪機率低。

氣象局也提醒，隨著周五冷氣團南下，23、24日西半部容易出現局部霧、低雲的狀況，影響能見度，24日以前，東半部沿海也容易有長浪發生機率，民眾從事沿海活動要特別留意。