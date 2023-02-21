228連假預測 高雄駁二、旗津及壽山動物園為旅遊熱點

228連續假期即將到來，高雄市交通局根據以往的車流數據預測指出，2月25日（周六）連假第一天將出現返鄉車潮，2月26日（週日）、27日（周一）則為旅遊高峰，駁二藝術特區、旗津及壽山動物園等周邊車流約比一般假日增加10％，建議遊客多利用公共運輸工具。

高雄市各景點之熱門旅遊時段分別為，壽山動物園上午10點12點及下午14至17點。駁二、西子灣、旗津皆為下午14至晚上20點。旗山、美濃為每日上午11至12點及下午15至18點。佛光山（佛陀紀念館）上午10至12點及下午17至20點。此外，義大世界、巨蛋、夢時代、義享天地等市區大型購物商場，遊客集中時間約為上午11點至晚上19點。

假期第一天市區幹道流量較高，高速公路周邊幹道也有車多時間，東向往國道為每日上午10至12點及下午15至19點。 西向往市區則為每日上午10至12點及下午16至20點。