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最後兩顆…徐巧芯直擊超商「缺蛋」慘況 網抱怨：已經自己養母雞了

聯合新聞網／ 綜合報導
議員徐巧芯透露，昨天健身之後，照例去便利商店買茶葉蛋，補充蛋白質，結果親眼直擊超商茶葉蛋，竟然剩下最後兩顆！ 圖擷自粉絲專頁
議員徐巧芯透露，昨天健身之後，照例去便利商店買茶葉蛋，補充蛋白質，結果親眼直擊超商茶葉蛋，竟然剩下最後兩顆！ 圖擷自粉絲專頁

茶葉蛋超商最受歡迎的鮮食之一，台灣近期缺蛋潮燒進超商，現在連一顆茶葉蛋都難買到了，許多家庭主婦抱怨最近蛋價不只貴鬆鬆，甚至已到有錢都買不到的慘況！民眾都非常關心，到底這波缺蛋潮何時才能緩解？

國民黨臺北市議員徐巧芯在她的粉絲專頁上透露，昨天健身之後，照例去便利商店買茶葉蛋，補充蛋白質，結果親眼直擊超商茶葉蛋，竟然剩下最後兩顆！議員想問：到底是有多缺蛋？日前也有一位民眾發現全家超商煮茶葉蛋的鍋內不是放滿煮好的茶葉蛋，而是放了一張手寫紙條，寫著「缺蛋，不要再問了」！

議員這篇貼文迅速引起熱烈討論，許多網友都深有同感，紛紛抱怨「很缺，很缺雞蛋啊！我週末去我家附近的超市買不到哩」、「我們這邊的小七，今天統統沒賣茶葉蛋」、「非常缺，我去超市四趟蛋架全空，完全買不到蛋，最後在黃昏市場看到一顆蛋要8元，12顆要100元，只好忍痛買下」、「我今天早上8：30去全家買茶葉蛋，鍋裡只剩最後2顆，還順便有確認旁邊的電鍋也是空的沒在煮」、「菜市場的阿姨跟我說，上週蛋的進貨量是以前同期的1/3，叫我早點去買，快到中午就賣光了」、「今天去了兩家，只有一顆，慘慘慘」。

不少網友憤憤不平表示「政府說的不缺蛋怎麼跟店家講的都不一樣？」、「應該要跟著胖周瑜去巡視賣場，那裡一定都不缺蛋」、「跟著副院長才有蛋」、「叫吉先生去視察，馬上就蛋一堆了」、「看來台灣物價壓力真的很大，大到連雞都搞少子化」。

網友只能苦中作樂，開玩笑的說道「原來，是議員把蛋買走了」、「蛋蛋的哀傷」、「我已經自己養母雞了」、「可以喊主委去視察，等下沒蛋的都會生出來」、「傳說駕訓班不收雞腿了，改收雞蛋換駕照」、「我以為買不到蛋是自己人品不好」。

超商 茶葉蛋

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