連2波冷空氣報到 北台濕又冷 周末恐現10度以下低溫

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」最新專欄表示，今晨觀測資料顯示，迎風面雲量多，大台北及東側海面有弱降水回波，大台北及東半部有局部微量飄雨。截至4時53分，各地區平地最低氣溫，北部(桃園楊梅區)12.3度，中部(雲林古坑鄉)12.9度，南部(高雄內門區)13.6度，東部(宜蘭三星鄉)12.7度。

吳德榮表示，根據最新(20日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(21)日至明(22日)晨「大陸冷氣團」影響，大台北東側、東半部有局部短暫雨，桃園以南多雲時晴；北台冷，其他他區早晚冷；今晚、明晨部分縣市仍有10度左右的平地最低氣溫，應注意保暖。

吳德榮說，今日各地區氣溫，北部11至17度，中部12至23度，南部13至27度，東部12至23度。明白天起至周四(23日)冷空氣減弱，氣溫逐日回升，大台北東側、東半部有局部短暫雨，桃園以南多雲時晴。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，周五(24日)起比前波略強的冷空氣逐漸南下，北、東轉雨、氣溫降。周六、下周日(25、26日)北台再轉冷，其他他區早晚冷，部分縣市仍將出現10以下低溫。冷空氣的強度各國模式調整中，有達「強烈大陸冷氣團」的機率，待持續觀察。

吳德榮說，下周一、二(27、28日)冷空氣減弱，氣溫逐日回升。周六大台北、東半部仍有局部短暫雨，桃園以南多雲時晴：下周日起至周二北台亦轉乾，西半部晴、東半部偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮表示想今晨觀測資料顯示，菲律賓東方海面的熱帶擾動遇北方冷空氣逸入，發展條件轉差；最新(20日20時)各國系集模式的模擬路徑皆顯示，其未來在呂宋島東方打轉、減弱消散。對台無威脅。