疑海況不佳東港昇豐128號失聯 11年前曾越界遭菲扣押

我國籍「昇豐128號」鮪釣漁船今年2月18日凌晨2點在太平洋公海失聯，據了解，船長最後回報有提到海況不佳，失聯2天，且船位回報器（VMS）與船舶自動辨識系統同時斷訊，在該海域作業的鄰近友船都無法聯繫，漁業署協調友船到案發海域支援搜尋。

失聯東港籍「昇豐128號」曾在2011年6月間，鮪釣黑鮪魚疑不慎越界作業遭菲律賓扣押，當時經東港區漁會、外交部、漁業署等全力協調後救回人船。

漁業署表示，東港籍「昇豐128號」漁船是赴太平洋海域作業鮪釣漁船（船全長20.30公尺；船噸位40.93噸），船上有1名台籍船員及5名印尼籍船員，共6名船員。「昇」船在台灣時間今年2月8日於東港鹽埔漁港出海， 2月18日2時距帛琉馬拉卡港西北方414浬處，船位回報器（VMS）及船舶自動辨識系統（AIS）同時斷訊，於該海域作業的鄰近友船亦無法與「昇」船取得聯繫。

據了解，船長最後回報提到海況不佳，這兩天聯繫都失聯，漁業署表示，透過各種方式全力找尋。

漁業署進一步指出，漁業署漁業監控中心接獲船主通報與前述失聯漁船失去聯繫後，立即電請外交部、海巡署及國家搜救中心洽請美、帛琉等鄰近國家搜救單位協助搜尋，並聯繫失聯地點附近的我國籍「金ＯＯＯ號」等5艘我國籍漁船前往協助搜尋。