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受大陸冷氣團影響 明日水氣增多 桃園以北降雨機率增加

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
而受到大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，有10度以下氣溫發生的機率。今(20日)晚至明(21日)上午金門地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，氣象局發布低溫特報。截圖自中央氣象局
而受到大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，有10度以下氣溫發生的機率。今(20日)晚至明(21日)上午金門地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，氣象局發布低溫特報。截圖自中央氣象局

中央氣象局表示，明天(21日)受到大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；臺灣東半部、桃園以北地區及馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴的天氣；東部、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島有長浪發生的機率。

氣象局說，明天(21日)天氣與今天很類似，受大陸冷氣團影響，北台灣整天偏冷，而其他地方早晚冷，白天溫暖；預估清晨低溫在台南以北及宜蘭為13到15度，花東及高屏為16、17度，到白天北台灣高溫仍只有15度上下，花蓮雲量較多為18度，而其他地方則較溫暖可以來到20至23度，高屏地區還會再更高一些；水氣與今天相比稍增多，除了東半部之外，桃園以北降雨機率增加，其中基隆北海岸、大台北山區降雨較明顯，整日為陰雨的天氣，而新竹以南仍然為多雲到晴，可以見到陽光。

而受到大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，有10度以下氣溫發生的機率。今(20日)晚至明(21日)上午金門地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，氣象局發布低溫特報。

氣象局表示，明天東北風明顯偏強，桃園至台南、東部、東南部(含綠島、蘭嶼)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，基隆北海岸及東北部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，浪高可以來到4至6公尺，且東部、東南部(含綠島、蘭嶼)及恆春半島沿海有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全，行車用路也請慎防瞬間強風，懸掛物請加強固定。

根據環保署空氣品質預報資訊：21日持續受大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，中部以北位於迎風面，擴散條件普通，雲嘉南以南位於下風處，污染物易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、中部空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。

冷氣團 馬祖

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