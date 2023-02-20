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毒化物變「白藥膏」偽農藥 環保署加嚴有機錫禁用規定

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
雲林去年5月查獲地下農藥工廠，將毒性化學物質「氯化三苯錫」製成俗稱「白藥膏」的偽農藥。圖／防檢局提供
雲林去年5月查獲地下農藥工廠，將毒性化學物質「氯化三苯錫」製成俗稱「白藥膏」的偽農藥。圖／防檢局提供

雲林去年5月查獲地下農藥工廠，將毒性化學物質「氯化三苯錫」製成俗稱「白藥膏」的偽農藥，為防堵偽農藥，環保署今修正「列管毒性化學物質及其運作管理事項」，加強有機錫化合物運作管理，禁止氯化三苯錫等有機錫化合物用於製造殺生物劑及防汙漆，並加嚴有機錫化合物毒性分類。

雲林縣環保局稽查發現，違法業者自2019年至2021年止，共輸入氯化三苯錫33.5公噸，未依毒性及關注化學物質管理法（下稱毒管法）申報運作紀錄，除依毒管法罰鍰及廢止其毒性化學物質核可文件，並就其申報不實、涉文書虛偽記載，移送檢察單位偵辦。

環保署化學局長謝燕儒指出，氯化三苯錫有很強殺螺效果，，常製造成船舶的防汙漆，防止螺類附著於船身，屬第4類毒性化學物質，業者需申報才能輸入。但雲林去年查獲不法業者以油漆防汙為由，陸續進口高達33.5公噸的氯化三苯錫，以合法掩蓋非法，加工製成偽農藥「白藥膏」。

謝燕儒表示，「白藥膏」也就是三苯醋錫，是一種防治福壽螺的藥劑，對水中生物具具毒性，也會對使用者造成指甲脫落、視力障礙、皮膚潰爛，甚至導致畸胎等重大危害，因此，農委會已於1997年公告禁用。

謝燕儒說，為強化有機錫化合物管理，此次調整氯化三苯錫、氧化三丁錫等10種有機錫化合物禁限用規定，禁止製造成農藥等殺生物劑、製造防汙漆或防汙系統；加嚴的有機錫化合物毒性分類，並依照國際資料庫及相關科學研究，更新化學文摘社登記號碼。

環保署表示，此次修正已於去年10月召開研商會，考量有機錫化合物毒性分類調整，涉及運送、偵測警報設備、專業應變人員設置及證件變更等規定，分階段給予業者半年至1年半的施行緩衝期。

環保署表示，若要運作加嚴的有機錫化合物，需取得許可證、登記文件、核可文件，並依規定安排專業技術管理人員、提出危害預防及應變計畫。

雲林去年5月查獲地下農藥工廠，將毒性化學物質「氯化三苯錫」製成俗稱「白藥膏」的偽農藥。圖／防檢局提供
雲林去年5月查獲地下農藥工廠，將毒性化學物質「氯化三苯錫」製成俗稱「白藥膏」的偽農藥。圖／防檢局提供

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