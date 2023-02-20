東港「昇豐128號」鮪釣漁船太平洋公海失聯 各方搜救中

我國籍「昇豐128號」鮪釣漁船2月18日2時於太平洋公海失聯，經洽請國家搜救指揮中心及外交部等單位協請案發海域附近國家協助救援，另漁業署已協調5艘友船前往案發海域支援。

漁業署表示，東港籍「昇豐128號」漁船赴太平洋海域作業的鮪釣漁船（船全長20.30公尺；船噸位40.93噸），船上包括1名台籍船員及5名印尼籍船員，合計6名船員。

漁業署說，「昇」船在台灣時間2月8日於我國東港鹽埔漁港出海， 在2月18日2時距帛琉馬拉卡港西北方414浬處，船位回報器（VMS）及船舶自動辨識系統（AIS）同時斷訊，該海域作業的鄰近友船也無法與「昇」船取得聯繫。

漁業署說，漁業署漁業監控中心接獲船主通報與前述失聯漁船失去聯繫後，立即電請外交部、海巡署及國家搜救中心洽請美、帛琉等鄰近國家搜救單位協助搜尋，並聯繫失聯地點附近的我國籍「金ＯＯＯ號」等5艘我國籍漁船前往協助搜尋。

漁業署密切關注本案發展，將持續與船方及相關搜救單位保持聯繫，以提供最及時協助。