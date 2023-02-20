政院提北北基桃、中彰投、南高屏月票 通勤受惠
立法院明天將表決疫後特別條例，交通部推動「公共運輸月票補助方案」，擬爭取3年200億元預算，鎖定北北基桃、中彰投、南高屏3個生活圈推動交通月票。
行政院會也將拍板，北北基桃生活圈月票每月約1200元；中彰投、南高屏月票預計在1000元以內，可搭乘捷運、公車、輕軌、客運及公共自行車等。
行政院長陳建仁上午受訪時，就「疫後特別條例」和「特別預算」當中，對租屋族、中低收入、通勤族及學貸族的照顧表示，將會「特別來照顧」，顧及其搭乘大眾運輸的需求。陳揆也特別就北北基桃、中彰投、南高屏的月票方案表示，將依照各地區的特性設計相關方案，來照顧通勤族。
然而北北基桃、中彰投、南高屏等，各區域間的通勤路線中，桃園機場捷運的票價相對的高，預算受到矚目。
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