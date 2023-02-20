急診不塞車、病人不乾等 台大醫院AI智慧急診辦得到

台大醫院急診醫學部與台灣大學AI中心歷時3年合作開發出人工智慧急診輔助系統，成功開發出13個模型，分別應用於急診流程的6個流程關鍵，可協助醫師更準更快做出決策，可望更快辨識出住院可能性高的病人。去年九月起，總院急診的資深醫師已經開始試用、確認可信度，今年二月雲林分院、新竹分院也會開始試用，預計下個月總院急診也有更多醫師有使用權限。

台大醫院急診醫學部主治醫師方震中表示，提高輕症病人來急診的部分負擔，這無法解決急診壅塞，因為壅塞的主因是需要住院的病人上不去，輕症看完就回家了。台大醫院急診平均每天有兩、三百名病人出入，隨時現場都有大約一百多人，有的正在等待住院，有的等下又就會回家。

方震中說，病人都想早點知道自己到底是需要住院還是可以回家，醫師也想知道的更多。以病人最常問的「何時可以離開急診」，醫師就要評估他住院可能性高不高、暫留期間有沒有死亡風險、在急診停留超過24小時的機會高不高，回家病況是否會惡化再返診。

方震中表示，過去這些問題都要靠資深醫師根據經驗來決定，現在有學習過上百萬筆資料的AI，跟句每15分鐘就更新一次的最新資料，可以輔助醫師做判斷。資歷不深的年輕醫師就像被打通任督二脈，一下子就有十年功力，病人可以得到品質更穩定的優質醫療。根據資深醫師的試用，目前認為7成以上的模型判斷都是準確的。

黃建華表示，以檢傷分類為例，傳統上檢傷分類只會問10個問題，就把病人嚴重度分五類，結果超過一半都歸類在不上不下的第三級。現在加上AI輔助，分級的基礎擴大到40至50項資料，可以在第三級當中辨識出偏嚴重、住院機會高的病人，及早挑出來處理。

黃建華表示，目前開發的13個AI模型分別導入6個急診流程關鍵，包括快速精確的電子化檢傷、快速精準的病史分析、即時危險分級及辨識、及早適當安全地離開急診部、心跳停止事件的預後評估、病患手環早期高危險示警。目前在台大總院只有病患手環暫停應用，之後才會恢復，另外五項流程都已經在AI輔助下進行，粗估每個步驟都可以的效率或品質都可以提升大約20%。

台灣大學人工智慧研究中心執行長杜維州說，去年九月起，總院急診的資深醫師已經開始試用、確認可信度，今年二月雲林分院、新竹分院也會開始試用，預計下個月總院急診也有更多醫師有使用權限。AI提供輔助的線索，是否會讓急診醫師的養成訓練？方震中認為不會，「醫師既然被AI挑戰，醫師就必須要更強！」