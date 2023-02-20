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健保詐騙有新招！話術內行卻被藥局識破

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
健保卡示意圖。記者張議晨/攝影
健保卡示意圖。記者張議晨/攝影

健保署2月17日收到板橋區某藥局反應，有電話語音通知「藥局IC卡過卡不成功要扣點扣錢，請按9由總機服務」，還好藥師機警，致電健保署查證，才沒有被騙。台北業務組專門委員賴彥壯說，這是最近觀察到的新型態詐騙方式，可看得出詐騙集團已經把對象從民眾轉向醫療院所或藥局，還精進了他們的話術，也知道健保特約醫事服務機構的行政作業流程，因此希望趕快發布、提醒留意。

賴彥壯表示，健保署為了讓民眾可以盡快在健康存摺上查詢就醫紀錄，特別拜託院所在24小時內上傳醫療資料，詐騙話術中所說的「IC卡過卡」就是指資料上傳，準時上傳者有網路連線費用補助作為獎勵，但若未在時限內上傳，也不會有懲罰，更不會「扣點扣錢」。

「這是比較新的詐騙型態，也顯示出詐騙集團的話術愈來愈內行。」賴彥壯提醒，前陣子中區有人接到詐騙集團冒用投保單位發電郵，過往也很常聽到有民眾被詐騙集團通知健保卡有問題、就醫有問題，都是針對民眾去詐騙，但這次的手法已經把對象轉向特約醫事機構了。

健保署強調，與特約醫事機構間之費用核定作業，皆會以正式公文通知，不會以電話語音、簡訊、Line等方式要求提供個人資料或匯款，呼籲各特約醫事服務機構若接到任何疑似詐騙電話，請撥打健保署諮詢專線，市話請撥打0800-030-598或4128-678，手機請改撥(02)4128-678，或撥165防詐騙電話報案。

詐騙集團 健保卡 語音

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