近百萬糖友不知的潛藏致命危機 這篩檢終生要做一次

國內糖尿病患者高達200多萬人，不僅隨時要注意血糖變化，更要重視有無得到C型肝炎，如果延誤治療將會致命。專家表示，醫界過去沒有將糖尿病及C肝放在一起同步治療，但近十年醫學研究發現，糖尿病患者合併C肝血糖控制更加不易，使心肌梗塞、腦中風、腎臟病變等血管併發症也不易控制，但統計國內糖尿病患接受C肝篩檢比率僅6成，推估全國有近百萬名糖友不知道自己是否患有C肝，提醒成年糖尿病患一生應及早做一次C肝篩檢。

台灣肝臟研究學會、中華民國糖尿病衛教學會與糖尿病學會三大學會，有鑑於糖尿病和C型肝炎為全球及國內盛行率較高的疾病，特別召集14位肝臟學、糖尿病學和流行病學領域專家學者，匯集近期研究、國際指引及真實世界臨床經驗，共同制訂全球首份「糖尿病患之C型肝炎篩檢與治療共識」指引，並發表於《台灣醫誌》。

中山大學副校長余明隆說，糖尿病是個複雜慢性疾病，也是常見的肝外共病之一，當糖尿病患者罹患C肝，將增加肝硬化、肝癌，尤其早期C肝檢測中，約55%為肝功能正常，未能及早發現，一旦發現時，往往已是肝硬化。該指引建議所有成年糖尿病患不論肝功能是否正常，「一生都應及早做一次C肝篩檢。」

指引說明，一旦糖尿病病患篩檢確診C肝，醫師應依照患者年紀、肝臟病史、HIV病史等危險與複雜因子制定明確條件，判斷病人是否適合留診治療，降低病人需另行掛號的負擔，甚至放棄治療的風險。治療時因糖尿病患共病多、共藥也多，考量抗病毒藥物交互作用的風險與糖尿病治療的複雜性，建議非肝膽腸胃科醫師治療C肝前，應先進行肝、腎功能檢查，評估抗病毒藥物交互作用，若病人有服用中藥也應一併評估。

同樣的，C肝患者也須重視有無罹患糖尿病。余明隆說，依過去大規模醫學研究發現，C肝患者罹患糖尿病的機會是沒有C肝者的兩倍以上，「這是非常高的數字」，像一般族群進行指尖血測試，糖尿病盛行率約12%，而若是進行詳細檢驗則為18%，但C肝患者採指尖血測試，糖尿病盛行率已達18%，詳細檢驗盛行率更高達38%。由此可知，C肝會加速血糖代謝異常，讓糖尿病危險度上升。

糖尿病衛教學會理事長王治元說，C肝患者的胰島素敏感度較差，罹患糖尿病風險比一般人高，因此，「糖尿病患之C型肝炎篩檢與治療共識」指引，將C肝檢測納入糖尿病患的常規檢測，新確診的糖尿病病患同時就應抽血檢查C肝，讓醫師、病人更加注意兩者關係，以利及早發現獲得更好照顧。

糖尿病學會理事長黃建寧說，制定這份共識指引，可建立醫師與病患在C肝病識觀念對話，呼籲臨床醫師應落實C肝普篩，建立診間病識感對話，為病人管理控糖風險因子，遠離併發症等威脅。

台灣肝臟研究學會會長劉俊人說，這是全球第一個跨科別針對糖尿病患在C肝診治上的共識指引，為全世界的糖尿病患與C肝患者共同防治，降低這兩種疾病相關的併發症與經濟負擔，達成台灣2025滅除C肝的願景。

全球目標為2030年根治C肝，而國內希望提早到2025年，衛福部C肝辦公室採微根除方式，將篩檢族群擴大至監獄受刑人、愛滋病患者及糖尿病患者進行篩檢後，找出病人進行治療，如果糖尿病患者未曾進行B、C肝炎篩檢，都可以到醫療院所進行篩檢。余明隆說，另如雲嘉南、苗栗、山地離島地區民眾，及毒癮、洗腎、愛滋病患者等為C肝高風險族群，應速篩檢C肝篩檢進行治療。