遠洋漁工爭取海上使用Wi-Fi 漁業署：國際無強制規定裝

人權團體今天為遠洋漁工爭取海上使用Wi-Fi的權益，認為遠洋漁船上設置 Wi-Fi， 是解決海上孤立無援而造成的人權、勞權、心理健康等問題的關鍵，人權團體發起連署，到今年2日為止，已經獲得537名漁工簽名請願，國內外50個團體、634位以上個人支持這行動。

人權團體今天召開記者會，台灣人權促進會秘書長施逸翔表示，數位時代已經在探索人工智慧科技、以及正在享受網路科技對生活帶來的各種便利與創新技術，但遠洋漁船上的外籍漁工為台灣漁業經濟創造龐大利益，讓我們可以輕易享受到海鮮美食，但卻連基本的Wi-Fi網路通訊都無法享有。

印尼漁工 Andres Nabeleng，離家至今已為台灣漁業奮鬥了18年，但2017年至2018年間，當時他在一艘航行8個月且無法在海上使用Wi-Fi對外通訊的台灣漁船上工作，無法確認辛苦工作的500美金薪資是否有匯回家中，直到8個月後靠港聯繫家人，才知道薪資沒有正常撥款，孩子差一點輟學。

宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華表示，建議政府應強化台灣漁船資訊的公開透明，讓外籍漁工申請來台工作時，可以確認他所工作的漁船是否有提供Wi-Fi。

農委會漁業署表示，漁業署採鼓勵漁船經營者提供船員使用Wi-Fi，國際間現階段就海上網路通訊設備及傳輸費用，相較陸地仍甚為昂貴，全球主要遠洋漁船似無以法規明定強制裝設Wi-Fi。

漁業署說，對Wi-Fi須按月支應高昂通訊費用且國際間主要漁業國家亦無強制實施，持保留意見；漁業署已依「漁業與人權行動計畫」內所規劃措施，去（111）年12月22日公告輔導措施補助船主購置Wi-Fi設備每艘最高30萬元、通訊費每月8000元，預計4年計補助設備費60艘、通訊費110艘，鼓勵漁船主裝設提供Wi-Fi，並將視推動情形，爭取更多經費擴大實施。

漁業署說，今年2月1日、8日，已分別在高雄、屏東及蘇澳召開3場宣導說明會，向遠洋漁業經營者說明船上提供Wi-Fi對船員心理健康及產業營運管理，有其正面效益，將持續推廣Wi-Fi設置與分享使用，系統性提升遠洋漁業勞動權益。