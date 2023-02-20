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諾羅病毒好發季！桃園單周1萬7666人腹瀉 增加逾1成

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
冬末春初是諾羅病毒的好發期，桃園市府衛生局提醒民眾進食前應正確洗手。圖／桃園市衛生局提供
冬末春初是諾羅病毒的好發期，桃園市府衛生局提醒民眾進食前應正確洗手。圖／桃園市衛生局提供

最近是諾羅病毒的好發期，諾羅病毒除了症狀明顯外，傳染力不可小覷。疾管署統計，桃園2月第1周就診人次為1萬5835人次，與第2周1萬7666人次相比多1831人次，增加近1成以上，其中包括5件校園通報腹瀉群聚案件，目前2件檢出諾羅病毒，另3件檢驗中。

市府衛生局提醒諾羅病毒傳染力強，且容易引發群聚感染，提醒學校及餐飲業應加強管理防治，民眾應注意個人手部衛生及飲食安全，如腹瀉，待症狀解除至少48小時以後再恢復上班上學。

衛生局表示，諾羅病毒感染引起症狀主要為噁心、嘔吐、腹瀉及腹絞痛，也可能合併發燒、寒顫、倦怠、頭痛及肌肉酸痛，一般而言，年紀較小的幼童嘔吐症狀較明顯，症狀通常會持續1至10天，之後就會逐漸痊癒。

衛生局表示，感染諾羅病毒期間應注意補充水分與營養，必要時補充電解質，尤其針對嬰幼兒、年長者、免疫功能不良者及需要長期照護者需要特別注意，避免因體液流失，可能導致脫水及電解質不平衡，進而抽搐，甚至危及性命。

衛生局提醒民眾如廁後、進食或準備食物前應正確洗手；烹製菜餚應注意食品衛生，生熟食應分開處理，並避免食用未充分煮熟的蛋、肉類或貝類等水產品；受病患汙染的衣物、床單應立即更換，清理後的器具也要落實消毒，避免傳播病毒。

衛生局 諾羅病毒

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