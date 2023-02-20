口罩解禁亞洲人還是要戴！研究：自認沒魅力的人更難脫下

摘要 1. 2月20日，室內不用戴口罩了！但，你敢脫嗎？相比西方各國擁抱無罩世界，日、韓等已經相繼解除口罩禁令的國家，仍有超過一半以上民眾有所猶豫。 2. 首先，人們自發性戴上口罩，不僅為了保護自己，也是尊重他人，避免感染。 3. 此外，戴口罩變成了一種「文化」。例如，研究發現，自認缺乏吸引力的人，為了給大家留下好印象，會更願意戴口罩。

2月20日，台灣除了醫療照護機構、公共運輸等指定場所之外，終於不用再強制戴口罩，為長達3年之久的口罩禁令畫下句點！

但，你真的就會脫下口罩嗎？

在日本與韓國，許多人的答案是：不。

「就像看到長輩，會反射性鞠躬一樣，戴口罩也是。」日本橫濱一位芭蕾舞老師西村美月（音譯）說，即使學校不再強制建議，口罩卻已經成為學生的反射性動作，只要不戴，就會覺得有些不對勁。

紐約時報報導，韓國早在1月底便解除室內口罩禁令，日本並將於3月13日起全面鬆綁，象徵疫情邁入尾聲，生活終於能恢復到昔日面貌。然而，相比西方迫不急待脫掉口罩，亞洲國家如今卻發現，口罩已經成為「日常必需品」了！

內在驅動因素：保護自己，照顧他人

首先，出於安全考量，日韓民眾自發性戴上口罩，不僅為了保護自己，預防感染，也是尊重他人，避免感染他人。

慶應義塾大學醫學院的傳染病專家菅谷紀夫（音譯，Norio Sugaya）警告，現在鼓勵大眾脫口罩，還言之過早。因為該國1月死亡人數破萬，不只創疫情以來單月新高，還是普通流感死亡人數的2至3倍。這代表，目前還不該把疫情降為流感等級。

首爾研究機構CATS實驗室的文化研究學者金相珉（音譯，Sangmin Kim）則指出，他本人之所以在室外繼續戴口罩，則是因為尊重他人。「韓國人會認為，不戴口罩是不尊重、可能傷害別人的行為。他們很在乎，不要為鄰居造成傷害。」

尤其，日本將於3月進入花粉症季節。「過去3年眼睛不曾癢過一次，所以我很害怕拿掉口罩！」該國一位58歲教師就告訴華爾街日報，口罩讓她遠離了疫情、感冒、以及花粉熱。根據去年年底MyVoice民調發現，即使疫情過後，該國仍有多達8成受訪者想繼續、或在某些情況下戴著口罩，對於COVID-19以外的呼吸道疾病擔憂，正是影響原因之一。

蓋洛普韓國今年1月的調查，也有類似結果。不只超過一半成人選擇繼續在室內戴口罩，甚至去年9月戶外禁令鬆綁之後，有接近8成受訪者並未因此脫罩。

外在驅動因素：文化規範，增加吸引力

撇除健康因素，在亞洲，戴口罩成為了一種由外在驅動的文化規範，而非如歐美，單純是關乎個人自由的問題、政治分歧的來源。位於東京的櫻美林大學健康學教授山口肇（音譯，Hajime Yamaguchi）表示：「這讓我意識到，大家總是根據他人來作決定。」

「我超開心解禁的，運動時清爽多了！」韓國一位大學生如此告訴《華盛頓郵報》，但同儕壓力根深蒂固，影響他的脫罩意願：「我有點擔心，如果沒人拿掉口罩，只有我一人真的蠻尷尬的。」

在日本，口罩被比喻為「臉部內衣」，因為只要拿下來，就跟在大眾面前脫掉內衣一樣尷尬。文化研究學者金相珉補充，而且臉部被遮住，能避免化妝、微笑等社交壓力，不只省麻煩、也讓現代人感到更安心。

另外，根據由首爾大學教授在知名期刊《心理學前沿》（Frontiers in Psychology）刊登的研究發現，自認外表缺乏魅力的人，為了增加吸引力，會更願意、更常戴口罩！因為他們覺得，若把自己覺得不夠好看的臉遮住，能因此讓他人產生好印象。

換言之，相比疫情間，口罩的原始目標是用於「自我保護」，疫後時代，卻多出了「自我呈現」（Self Presentation，指試圖控制他人對自己形成印象的過程）的功用。尤其，當受訪者有極大動機要給他人留下好印象，口罩就較可能派上用場，如面試等重大場合。

然而，看似萬用、讓人習以為常的口罩時代，卻也常發生「要畢業卻不知道同學長怎樣」、「情侶從來沒看過對方的臉」等尷尬事件層出不窮。但，人與人之間，想要產生有效溝通與互動，必然少不了表情、眼神等非語言表達。三軍總醫院精神醫學部主治醫師葉啟斌建議，或許能採取漸進式調適，克服這段「脫罩陣痛期」。

資料來源：紐約時報、WSJ、Fox News、The Mainichi

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