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福和花25億打造冷鏈物流中心 陳吉仲盼提升農產競爭力

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
農委會主委陳吉仲說，中央現正在全台建置冷鏈工程，除能提升農漁畜品質外，也不再因量產讓產品價格受影響。記者劉懿萱／攝影
農委會主委陳吉仲說，中央現正在全台建置冷鏈工程，除能提升農漁畜品質外，也不再因量產讓產品價格受影響。記者劉懿萱／攝影

中國近年禁止進口台灣釋迦、鳳梨等農產品，為增進農產品進競爭力，福和生鮮斥資25億在土城工業區打造智慧冷鏈生鮮物流中心，今日開幕。農委會主委陳吉仲說，中央現正在全台建置冷鏈工程，除能提升農漁畜品質外，也不再因量產讓產品價格受影響，增加農民收入。

福和生鮮斥資25億，打造面積近2.8公頃，地上5層及地下2層的智慧冷鏈生鮮物流中心，2021年完工今日開幕。陳吉仲今致詞說，台灣一年生產30幾種水果、產量逾250公噸，需要調節產銷量能，維持市場價格。因此中央除在農業部門投入逾126億，也在全台建置冷鏈工程，提升農漁畜產品品質後，消費者購買意願提高，且農產品不再因量產讓價格受影響，市場價格不會變成幾個人來決定。

陳吉仲也提及，福和是第一個引進IQF急速冷凍加工設備，延長蔬果保存期限外，雞蛋也能冷鏈，經試驗可維持2個月的調節。農業部門從專業角度出發，更好調節產銷兩能，大幅增加農民收入。

經發局長何怡明說，福和生鮮在業界深耕逾50年，已是全聯、家樂福、7-11及全家便利商店等大型通路的水果供貨主力廠商。土城新廠採綠色建築設計，廠區均採AI智慧化管理，導入甜度偵測器、IQF急速冷凍加工等設備，打造完整的冷鏈供應鏈，從傳統農業轉型為科技農業。

福和生鮮董事長邱進福說，近年來大環境改變，包括全球供應鏈改變、重視食安及疫情影響全球消費行為，農業產品競爭力需要提升，關鍵在於效率，除須符合食品安全及環保要求，也致力於加工技術，讓台灣農產品對接國外重要市場。

福和生鮮斥資25億在土城工業區打造智慧冷鏈生鮮物流中心。記者劉懿萱／攝影
福和生鮮斥資25億在土城工業區打造智慧冷鏈生鮮物流中心。記者劉懿萱／攝影
福和生鮮斥資25億在土城工業區打造智慧冷鏈生鮮物流中心，今日開幕。記者劉懿萱／攝影
福和生鮮斥資25億在土城工業區打造智慧冷鏈生鮮物流中心，今日開幕。記者劉懿萱／攝影
福和生鮮斥資25億在土城工業區打造智慧冷鏈生鮮物流中心，今日開幕。記者劉懿萱／攝影
福和生鮮斥資25億在土城工業區打造智慧冷鏈生鮮物流中心，今日開幕。記者劉懿萱／攝影
福和生鮮智慧冷鏈生鮮物流中心，均採AI智慧化管理，導入甜度偵測器、IQF急速冷凍加工等設備
福和生鮮智慧冷鏈生鮮物流中心，均採AI智慧化管理，導入甜度偵測器、IQF急速冷凍加工等設備

生鮮 陳吉仲

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