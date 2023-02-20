紅斑性狼瘡新突破 台研究成果登《臨床研究雜誌》封面

紅斑性狼瘡是一種慢性發炎性疾病。因身體的免疫系統失調，自體抗體攻擊全身的器官和組織，導致身體功能損害及產生病變。台北榮總醫院、陽明交通大學研究團隊今發表最新研究登上《臨床研究雜誌》封面故事，讓紅斑性狼瘡的生物標誌免疫檢查點，作為自體免疫疾病的預測標的。

紅斑性狼瘡的症狀非常多樣化，且輕重程度不一。患者面部皮膚經常發生病變，產生如蝴蝶形狀、橫過面部鼻翼兩側的紅斑，像被狼所咬傷，故稱為紅斑性狼瘡。

北榮過敏免疫風濕科主任陳明翰表示，紅斑性狼瘡發作相當可怕，可能攻擊脊髓造成癱瘓，或攻擊腦部造成腦出血、中風或精神疾患，僅三至四成病患夠獲得控制，高達五成影響到腎臟，嚴重導致洗腎、大象腿。

陽明交大臨床醫學研究所副教授陳斯婷、北榮過敏免疫風濕科醫師曹彥博研究團隊，首次將NLRP12免疫檢查點用於紅斑性狼瘡病患，觀察68名紅斑性狼瘡病患周邊血液的免疫細胞中，NLRP12表現量明顯低於34名健康成人；在疾病活性比較高的病患，透過治療其NLRP12的表現量則會逐漸回升。

陳斯婷說，本次研究是首度以NLRP12先天免疫檢查點表現量，具體定義紅斑性狼瘡患者具有發炎性體質，同時，「第一型干擾素活化免疫細胞」是導致紅斑性狼瘡的重要原因。研究發現NLRP12表現低下會影響第一型干擾素高度表現，干擾素高度表現後又會調降NLRP12表現量，在病患身上形成惡性循環導致免疫恆定受到破壞，患者的免疫韌性(immunological resilience)不佳造就不穩定的發炎體質。

北榮過敏免疫風濕科主治醫師曹彥博則說，紅斑性狼瘡是最具多樣表現而且複雜的風濕病。從輕微的皮膚表徵到嚴重的器官衰竭都有可能，目前仍缺乏用以評估病人對於藥物治療反應的生物標誌。未來可望發展以NLRP12表現量作為病患在個人化藥物選擇。

曹彥博表示，雖根據目前研究要用於臨床診斷上有距離，但用於觀察病患的疾病活性方面，基本上沒有太大問題；但紅斑性狼瘡相當複雜的疾病，要觀察活性高低趨勢，其實沒有單一觀察指標。