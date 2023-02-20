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中捷去年拾獲8400件遺失物 捐280件助弱勢

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中捷運去年拾獲近8400件遺失物，中捷日前挑選280件日用品，捐贈人安基金會。圖／中捷提供
台中捷運去年拾獲近8400件遺失物，中捷日前挑選280件日用品，捐贈人安基金會。圖／中捷提供

台中捷運去年拾獲近8400件遺失物，中捷公司除提供多種協尋管道外，針對取得所有權的遺失物，日前挑選280件日用品捐贈人安基金會台中平安站，發送物品給街友、弱勢民眾。

中捷公司表示，目前規劃一年捐贈兩次遺失物給社福團體，使資源獲得妥善運用。

中捷指出，旅客遺失在台中捷運的物品五花八門，包括電子票證、證件、衣物、傘具、食品等，遺失物公告保管期滿後由中捷公司取得所有權。

中捷公司整理280件衣物、配件及保溫瓶、傘具、安全帽、文具等用品，日前捐贈人安基金會台中平安站。

人安基金會台中平安站站長蔡文豪指出，人安基金會平日提供寒士防飢、防寒、防病、工作轉介等服務，各界的愛心是支持寒士度過難關的力量，衣物、日用品對寒士來說，相當實用，不少人表達領取意願。

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