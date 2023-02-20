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政院拍板1200月票 新北巿府：中央要地方出錢「怪怪的」

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
行政院會預計23日拍板「公共運輸月票補助方案」，不過新北認為，中央應全額補助台鐵、機捷、國道客運，且好的政策也不應只有3年，應永續發展。圖／報系資料照
行政院會預計23日拍板「公共運輸月票補助方案」，不過新北認為，中央應全額補助台鐵、機捷、國道客運，且好的政策也不應只有3年，應永續發展。圖／報系資料照

行政院會預計23日拍板「中央促進公共運輸使用方案」，北北基桃生活圈月票約1200元，為期3年。新北市交通局長鍾鳴時認為，該條例僅3年太短，大眾交通運輸政策應永續發展，另台鐵國道客運、機捷都是中央管轄，且這也是中央政策，現在要地方出錢有點「怪怪的」。

立法院明將表決「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，可望完成三讀程序。交通部官員指出，台鐵及國道客運，中央負擔9成、地方1成，另區域內部分，六都會補助一半。特別條例會先補助3年，至於3年後是否回歸公務預算，還要看如何銜接編列。

鍾鳴時認為，這是中央推出的政策，而台鐵、機捷、國道客運都是中央管轄範圍，理應由中央百分百全額負擔，現在要地方來幫忙出錢，老實說有點「怪怪的」。

鍾鳴時指出，政府只規畫200億在公共運輸，等於2、3年就用完，定期票主要目的是增進大眾運輸發展，減少通勤族的負擔，應是長期政策與策略，用特別預算、特別條例的方式來編列是不足的，應該在這幾年時間找到思考財務規畫，讓定期票能永續發展，別讓好事情一下就夭折。

鍾鳴時提到，中央推政策時，應該針對北北基桃不同的生活圈來因地制宜，像是淡水河的八里渡輪就應該納入月票範圍，其他縣市也應有相關的案例。

鍾鳴時表示，若計畫推動順利，全台灣公共運輸的使用量都會增加，原有大眾運輸車輛、人員、班次是否能滿足未來的使用量？中央應提出方案，輔導業者增加服務水平，給予更好的待遇，避免讓原有的服務水準因此下降。

國道客運 公共運輸 台鐵

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