外送員不想成為「法外孤兒」 向政府、立委請命立專法

近日外送平台更改外送員外送資費，不少外送員嘆變相減薪，且非第一次，先是從一單60元降到40元，再從基本里程2公里調整為4公里。

民眾黨立委賴香伶今舉行記者會，呼籲政府「讓計價的方式透明化、讓申訴的管道通暢」且應在這樣的產業發展中進行輔導和協助，並制定專法，不要讓平台外送員成為「法外孤兒」。

全國外送產業工會理事長陳昱安表示，平台刻意片面減薪行為對工會來說並非首次，每次降薪前都會先在小區域進行測試，系統當機或砍薪，就推說「平台在調查中」或「系統異常」。

陳昱安指，平台在小區域測試後會開始在全台實施，全台外送員砍薪後，又利用其他招募手法，招募新的司機進來，把舊司機全換掉。每單外送費用降低，外送員會賺取酬勞，工時變得更長，也容易引發車禍風險。

陳昱安說，外送平台進軍台灣七、八年，至今卻仍無部會願意提專法或跨部會整合，保障外送員權益，盼政府儘速提出專法保障外送員。新竹市平台外送從業人員職業工會理事長文萬華表示，另一個外送平台近日也將假日動態費用砍五元，為了生活，外送員被迫拉長工時或搶單，認為外送應有合理時間、限時工時、合理單價。