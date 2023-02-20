外送員不想成為「法外孤兒」 向政府、立委請命立專法
近日外送平台更改外送員外送資費，不少外送員嘆變相減薪，且非第一次，先是從一單60元降到40元，再從基本里程2公里調整為4公里。
民眾黨立委賴香伶今舉行記者會，呼籲政府「讓計價的方式透明化、讓申訴的管道通暢」且應在這樣的產業發展中進行輔導和協助，並制定專法，不要讓平台外送員成為「法外孤兒」。
全國外送產業工會理事長陳昱安表示，平台刻意片面減薪行為對工會來說並非首次，每次降薪前都會先在小區域進行測試，系統當機或砍薪，就推說「平台在調查中」或「系統異常」。
陳昱安指，平台在小區域測試後會開始在全台實施，全台外送員砍薪後，又利用其他招募手法，招募新的司機進來，把舊司機全換掉。每單外送費用降低，外送員會賺取酬勞，工時變得更長，也容易引發車禍風險。
陳昱安說，外送平台進軍台灣七、八年，至今卻仍無部會願意提專法或跨部會整合，保障外送員權益，盼政府儘速提出專法保障外送員。新竹市平台外送從業人員職業工會理事長文萬華表示，另一個外送平台近日也將假日動態費用砍五元，為了生活，外送員被迫拉長工時或搶單，認為外送應有合理時間、限時工時、合理單價。
文萬華向政府提出質疑，外送員的定位到底是什麼？若是僱傭制，為何沒有任何勞工保障？若是承攬制，外送員的工作為何又受平台系統監控？就是政府這樣的消極態度，才讓外送平台業者有恃無恐，任意宰割外送員權利，嘆外送員減薪已經「撿到只剩骨頭」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言