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北市罰誇大優惠醫美廣告 口罩解封露臉增「改造」要慎選

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
室內口罩令今起解封，民眾露臉機會大增。記者侯永全／攝影
室內口罩令今起解封，民眾露臉機會大增。記者侯永全／攝影

室內口罩令今起解封，民眾露臉機會大增，不少醫療機構趁勢推出醫美療程廣告宣傳，吸引有意「改造」者上門諮詢醫美療程。北市衛生局指出，去年度47件醫療廣告違規共罰263萬元，且以優惠、誇大為最大宗，今年已有13件挨罰，籲別被天花亂墜的廣告和五花八門的行銷手法影響。

衛生局醫事管理科視察吳秀娥指出，各種整形的美容醫學療程都是醫療行為，屬於特殊醫療處置，消基法「不滿意退費」的商品消費規則無法一體適用。醫師親自診察後，由醫師或醫事人員依法執行療程，若是由諮詢師或美容師解說、執行療程就不符合醫療規範。

吳秀娥說，醫療院所推出醫美療程時，常以體驗價、周年慶優惠等醫療廣告行銷，只要有意圖要促銷，即違反醫療法第86條規定，若刊登誇大療效的醫療廣告也違法，至於電視購物台刊播醫療廣告販售票券助醫療機構招徠生意也不行，有違醫療法第84條，上述3者均可處5萬至25萬元罰鍰。

北市衛生局平均每年接獲檢舉案件超過500件，去年度529件，裁處47件違規醫療廣告，罰鍰共263萬元，4件各罰10萬元均為累犯；以違法醫療法第86條優惠、誇大為最大宗有37件，10件為非醫療機構。

吳秀娥說，今年截至昨日有13件違規，違反醫療法第86條11件、第84條2件，共開罰67萬元。

衛生局籲選擇美容醫學機構療程，注意「六要三不」，包含檢視醫療機構開業執照、醫師執業執照、充分與醫師溝通欲改善部位、由醫事人員親自執行療程及確實了解療程效果、詳閱衛福部公告美容醫學處置同意書及說明書範本，以及要求開立收據。

衛生局說，不要相信「全國第一」、「最專業」等誇大用語，不要參加贈品、折扣、團購等不當招攬活動，以及不要預付訂金、預購療程。

北市衛生局醫事管理科視察吳秀娥（右）表示，去年度裁處47件違規醫療廣告，以違法醫療法第86條優惠、誇大為最大宗有37件。記者林佳彣／攝影
北市衛生局醫事管理科視察吳秀娥（右）表示，去年度裁處47件違規醫療廣告，以違法醫療法第86條優惠、誇大為最大宗有37件。記者林佳彣／攝影

衛生局 廣告 醫師

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